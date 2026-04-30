Pacheco virou página do STF e mira governo de MG, dizem aliados

247 - O senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) considera superada a possibilidade de assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal e (STF) agora concentra esforços na construção de uma eventual candidatura ao governo de Minas Gerais. O movimento ocorre após o senador ter sido preterido na escolha feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o STF e diante de um cenário político que exige articulação regional para 2026.

Segundo o jornal O Globo, aliados do parlamentar afirmam que o tema STF já é tratado como “página virada”, enquanto o foco passa a ser a viabilidade eleitoral em Minas, com a formação de alianças e análise do cenário político local.

Nos bastidores, Pacheco chegou a ser considerado um nome forte para o Supremo, especialmente por contar com a preferência do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). No entanto, a decisão final coube ao presidente Lula, que optou por outro caminho. A indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, acabou rejeitada pelo Senado, com 34 votos favoráveis e 42 contrários, abaixo do mínimo necessário de 41 apoios.

Indefinição no STF amplia incertezas

Após a rejeição de Jorge Messias, cabe ao presidente Lula decidir se fará uma nova indicação ao Supremo ou se deixará a vaga aberta até depois das eleições. Esse impasse reforça a mudança de estratégia de Pacheco, que passou a priorizar o cenário estadual.

Articulação política em MG ganha prioridade

Com o cenário nacional indefinido em relação ao STF, Pacheco tem direcionado sua atuação para Minas Gerais. Interlocutores indicam que ele busca consolidar apoios e ampliar sua presença política no estado, onde é visto como uma possível candidatura alinhada ao governo federal.

O senador ainda não tomou uma decisão definitiva sobre disputar o Executivo mineiro, mas o ambiente político é acompanhado de perto. Levantamentos recentes indicam que ele aparece entre os nomes competitivos, embora ainda atrás de outros pré-candidatos mais consolidados.

Cenário eleitoral em disputa

Dados da pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta semana mostram o senador em terceiro lugar na corrida pelo governo estadual. O levantamento aponta o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) na liderança, com 30% das intenções de voto, seguido pelo ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), com 14%.

Pacheco surge na sequência, enquanto o atual governador Mateus Simões (PSD) aparece com 4%, empatado com o influenciador Ben Mendes (Missão). Outros nomes, como o ex-presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Flávio Roscoe (PL), registram percentuais menores.