Pastor Henrique Vieira cobra Eduardo Bolsonaro sobre filme

247 - O deputado federal Pastor Henrique Vieira (Psol-RJ) cobrou Eduardo Bolsonaro em publicação nas redes sociais sobre sua participação no filme sobre Jair Bolsonaro, a movimentação de dinheiro ligada ao Banco Master e a resposta dada a partir de Orlando, nos Estados Unidos.

A manifestação foi feita em post do Pastor Henrique Vieira (Psol-RJ), que levantou uma série de perguntas ao parlamentar bolsonarista e citou também o interesse da Polícia Federal no caso. O questionamento ocorre em meio à repercussão sobre a relação de Eduardo com a produção cinematográfica sobre o próprio pai.

No texto, Pastor Henrique Vieira questionou por que Eduardo Bolsonaro teria assinado como produtor-executivo do filme e depois o próprio deputado da extrema direita afirmou que apenas cedeu direito de imagem. O deputado do Psol também perguntou sobre o destino de recursos do Banco Master para um fundo no Texas ligado ao advogado de Eduardo.

“Eduardo Bolsonaro, pq você assinou como produtor-executivo do filme do seu pai se disse que só cedeu direito de imagem? E pq dinheiro do Banco Master foi para um fundo no Texas ligado ao seu advogado? E pq responde isso de Orlando, não de Brasília? O povo quer saber. A PF também”.

Post mira contradições atribuídas a Eduardo Bolsonaro

A publicação de Pastor Henrique Vieira coloca no centro do debate três pontos principais: a assinatura de Eduardo Bolsonaro como produtor-executivo, a versão de que ele apenas teria cedido direito de imagem e a transferência de dinheiro do Banco Master para um fundo no Texas vinculado ao advogado do deputado.

Ao citar Orlando, o parlamentar do Psol também buscou destacar a localização de Eduardo Bolsonaro no momento da resposta. A pergunta reforça a cobrança política sobre a postura do filho de Jair Bolsonaro diante das suspeitas que envolvem o financiamento do filme.

Caso amplia pressão sobre entorno de Jair Bolsonaro

A cobrança pública aumenta a pressão sobre Eduardo Bolsonaro e sobre o entorno de Jair Bolsonaro, já que o filme sobre o ex-presidente passou a ocupar espaço no debate político após questionamentos sobre contratos, financiamento e eventuais conexões com o Banco Master.

Pastor Henrique Vieira encerrou a publicação com uma referência direta à Polícia Federal, ao afirmar que “o povo quer saber” e que “a PF também”. A frase sintetiza o tom da cobrança e aponta para a necessidade de esclarecimentos sobre o papel de Eduardo Bolsonaro no projeto e sobre o caminho do dinheiro mencionado no post.