PM de folga mata jovem em discussão de trânsito em São Paulo

247 - Um policial militar de folga matou um jovem de 21 anos com um tiro na cabeça durante uma discussão de trânsito na zona norte de São Paulo, na tarde de segunda-feira (5). O caso aconteceu na Brasilândia, bairro da capital paulista, e terminou com a prisão do agente, que se entregou horas depois em uma delegacia da região, informa a Folha de São Paulo.

O episódio ocorreu por volta das 14h, na rua Reverendo Carlos Wesly. O policial Leandro de Souza Assis, de 37 anos, que estava fora do horário de serviço, se envolveu em uma briga de trânsito com Bruno Lisboa Araújo, de 21 anos, que dirigia outro veículo no local.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), o motivo da discussão não foi divulgado. Durante o confronto, o policial sacou a arma e disparou contra o carro da vítima. O tiro atingiu a cabeça de Bruno Araújo, ainda dentro do veículo.

O jovem chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Cachoeirinha, também na zona norte da capital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde.

Após o crime, Leandro de Souza Assis se apresentou no 72º Distrito Policial, em Vila Penteado. No local, ele foi preso em flagrante sob suspeita de homicídio e, posteriormente, encaminhado ao presídio militar Romão Gomes.