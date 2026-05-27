PM encontra bonecos armados de madeira no Rio

247 - A Polícia Militar (PM) encontrou, na manhã desta quarta-feira (27), bonecos com armas de madeira durante uma operação do 18º BPM (Jacarepaguá) na comunidade da Caixa D'Água, no Tanque, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Os agentes entraram na região para retirar barricadas e combater o tráfico de drogas. Os relatos foram publicados no Portal G1.

O comando da unidade informou que os policiais identificaram bonecos posicionados como se simulassem criminosos armados. A PM afirmou que a tática buscava confundir os agentes e provocar tiroteios durante a ação.

Os policiais encontraram estruturas montadas com detalhes para aumentar a aparência humana dos bonecos. Alguns usavam máscaras, outros tinham perucas, bonés, sapatos e óculos. As armas falsas reuniam madeira e panos, conforme relato da corporação.

A operação ocorreu em uma área em que a PM atua contra obstáculos erguidos para dificultar a circulação de viaturas e limitar o acesso das forças de segurança. O 18º BPM mobilizou equipes para remover barricadas e reforçar o enfrentamento ao tráfico de drogas na comunidade.

A Polícia Militar classificou os bonecos como uma estratégia de intimidação e desorientação. Ao simular homens armados em pontos da comunidade, os objetos poderiam levar agentes a reagir diante de uma ameaça falsa, segundo a corporação.

Após a localização, os policiais destruíram os bonecos. A PM manteve a ação na Caixa D'Água com foco na retirada de barreiras e no combate à atuação do tráfico na região do Tanque.