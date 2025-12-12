TV 247 logo
      Prefeito de São Paulo defende cassação da concessão da distribuidora de energia da capital paulista

      Região metropolitana de São Paulo tem cerca de 750 mil consumidores sem luz

      Ricardo Nunes (Foto: Brasil 247)

      247 - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, fez nesta sexta-feira (12) um pedido de ajuda ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao participar da inauguração do SBT News, em meio à crise energética na capital paulista gerada por fortes ventanias e interrupções contínuas no fornecimento em diversas áreas. 

      “Espero que no dia da estreia, na próxima segunda-feira, a gente não tenha residências sem luz, por causa da Enel”, disse o prefeito no evento de lançamento do SBT News. “Preciso que o senhor nos ajude, presidente”, pediu Nunes. 

      O caso Enel opõe o prefeito de São Paulo e o governo federal. Enquanto Nunes defende publicamente a cassação da concessão, o governo federal não adota o mesmo posicionamento, criticando o que qualifica como "politização" do contrato de concessão. 

      Segundo a Reuters, a região metropolitana de São Paulo registrava cerca de 750 mil consumidores sem luz por volta das 17h30 desta sexta-feira, dois dias depois da chegada de um ciclone extratropical que perturbou também os serviços locais aéreos e de abastecimento de água, e sem que haja uma previsão de restabelecimento total da energia para todos os afetados.

      Segundo dados disponibilizados pela distribuidora local da Enel, o fornecimento de energia estava interrompido para 8,8% do total atendido pela companhia na região metropolitana de São Paulo, com alguma melhora na comparação com o dado da 8h (9,4%). A capital paulista ainda reunia a maior parte dos clientes ainda impactados, com 537,6 mil sem energia, versus 580 mil no início da manhã, ou mais de 9% do total no município.

