Prefeito de São Paulo defende cassação da concessão da distribuidora de energia da capital paulista

247 - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, fez nesta sexta-feira (12) um pedido de ajuda ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao participar da inauguração do SBT News, em meio à crise energética na capital paulista gerada por fortes ventanias e interrupções contínuas no fornecimento em diversas áreas.

“Espero que no dia da estreia, na próxima segunda-feira, a gente não tenha residências sem luz, por causa da Enel”, disse o prefeito no evento de lançamento do SBT News. “Preciso que o senhor nos ajude, presidente”, pediu Nunes.

O caso Enel opõe o prefeito de São Paulo e o governo federal. Enquanto Nunes defende publicamente a cassação da concessão, o governo federal não adota o mesmo posicionamento, criticando o que qualifica como "politização" do contrato de concessão.

Segundo a Reuters, a região metropolitana de São Paulo registrava cerca de 750 mil consumidores sem luz por volta das 17h30 desta sexta-feira, dois dias depois da chegada de um ciclone extratropical que perturbou também os serviços locais aéreos e de abastecimento de água, e sem que haja uma previsão de restabelecimento total da energia para todos os afetados.

Segundo dados disponibilizados pela distribuidora local da Enel, o fornecimento de energia estava interrompido para 8,8% do total atendido pela companhia na região metropolitana de São Paulo, com alguma melhora na comparação com o dado da 8h (9,4%). A capital paulista ainda reunia a maior parte dos clientes ainda impactados, com 537,6 mil sem energia, versus 580 mil no início da manhã, ou mais de 9% do total no município.