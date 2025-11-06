PT e PDT ensaiam aliança em MG em meio a início da disputa eleitoral do estado

247 - Lideranças do PDT e do PT estiveram reunidas em Belo Horizonte nesta quinta-feira (6), antes de um ato político de boas-vindas ao ex-prefeito da capital, Alexandre Kalil, que retornou ao partido trabalhista em outubro.

O encontro contou com a presença do presidente nacional do PT, Edinho Silva, do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, da prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), do deputado estadual Mário Heringer (PDT) e do vereador e líder do governo na Câmara de Belo Horizonte, Bruno Miranda (PDT).

A reunião ocorre em meio à definição dos nomes que disputarão as eleições para o governo de Minas Gerais em 2026. Os dirigentes, no entanto, negaram durante coletiva que o diálogo tenha selado uma chapa conjunta entre PT e PDT.

Marília Campos destacou que sua relação com Kalil vai além da disputa eleitoral. “Vim aqui como liderança, nunca estive longe de Kalil, sempre fui próxima a ele. Como eu disse, estou aqui para festejar um momento importante em que Kalil está de volta ao cenário político, especialmente ao cenário eleitoral.”

A prefeita afirmou ainda que pretende disputar o Senado Federal em 2026 e está aberta ao diálogo dentro do partido. “Olha, eu diria que estou aberta a discutir, em primeiro lugar, com o meu partido, sobre a possibilidade de eu ser candidata ao Senado por Minas Gerais. Mas ainda é um debate que se inicia.”

Ela também reforçou o alinhamento histórico entre as siglas. “O PDT é um partido que sempre esteve próximo numa aliança com o Partido dos Trabalhadores, e agora, com essa afirmação do Kalil — o Kalil já apoiou o Lula em outros momentos —, eu acho que é o momento de a gente refazer o debate”, disse.

Kalil, por sua vez, ressaltou sua relação pessoal com os petistas. “A Marília é minha amiga de muito tempo e o Edinho é meu amigo do futebol. Eu conheci o Edinho ajudando ele a montar o [clube de futebol] Ferroviário de Araraquara.”

Durante o evento, o ex-prefeito criticou a gestão de Romeu Zema em Minas Gerais, afirmando que o estado está “abandonado”, sobretudo no setor econômico e industrial. “Nós temos um estado abandonado. O Brasil está fazendo uma ponte de Salvador a Itaparica que não vai entrar uma grama de aço mineiro nem brasileiro. O Brasil está fazendo uma planta de automóveis que não vai entrar uma grama de aço brasileiro. A ArcelorMittal, a Usiminas, não vão fazer aço, estão entrando em crise.”

O vereador Bruno Miranda enfatizou que Kalil deseja ouvir múltiplos espectros em sua campanha. "Ele deixou muito claro pra gente, numa reunião que nós tivemos, que ele quer ouvir todos. Todas as correntes políticas, todas as frentes. É o centro, a direita, a esquerda, o Kalil quer ouvir todo mundo. Ele está disposto a fazer esse trabalho de escuta, de diálogo. E eu acho que é assim que a gente faz política", completou.

Pré-candidato ao governo estadual pelo PDT, Alexandre Kalil pode ser o nome de consenso em uma eventual aliança entre os partidos de esquerda, com a expectativa de ter o presidente Lula em seu palanque nas eleições de 2026.