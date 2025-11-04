PT quer família Requião para derrotar Moro no Paraná em 2026

247 - O PT iniciou um movimento estratégico para reconstruir pontes com a família Requião, após cerca de dois anos de afastamento político. A reaproximação tem como principal objetivo unir forças no Paraná para enfrentar o avanço da direita nas eleições de 2026, especialmente o atual favorito nas pesquisas, o ex-juiz parcial e hoje senador Sergio Moro (União-PR), que pretende disputar o governo estadual.

Segundo Bela Megale, do jornal O Globo, a articulação tem sido conduzida pelo presidente do PT do Paraná, o deputado estadual Arilson Chiorato, que busca consolidar uma frente ampla de oposição. Chiorato procurou recentemente o deputado estadual Requião Filho (PDT), colega de Assembleia Legislativa, manifestando o interesse do PT em apoiá-lo na corrida pelo Palácio Iguaçu. Nesta quarta-feira (5), o petista tem reunião marcada no Rio de Janeiro com o presidente nacional do partido, Edinho Silva, para avançar nas negociações.

“Arilson que capitaneou isso. É meu colega e amigo. Eles estavam vendo que um dos nomes capazes de vencer essa direita no estado seria o meu. Eu me coloco como um opositor dessa direita antidemocrática, da privatização e, especialmente, que abraça esse discurso do Sergio Moro sem propostas, baseado só na fala anticorrupção”, declarou Requião Filho.

O parlamentar destacou que o PT não apresentou exigências para compor a chapa, como a indicação de vice ou outros cargos. A prioridade, afirmou, é consolidar um projeto conjunto que possa derrotar a direita no estado. “Não teve condição, não pediu para indicar vice. O PT quer um projeto que derrote a direita”, afirmou.

Ainda de acordo com Requião Filho, a eventual aliança contará com o apoio direto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que deve ter o palanque do candidato aberto à sua campanha em 2026. O movimento sinaliza um esforço de recomposição entre duas forças históricas da política paranaense que, unidas, podem alterar o equilíbrio eleitoral em um estado dominado há anos por lideranças conservadoras.