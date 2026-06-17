PV declara apoio à candidatura de Marina Silva ao Senado por SP

247 - O Partido Verde (PV) anunciou apoio à pré-candidatura da ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) ao Senado por São Paulo nas eleições de 2026. Com a adesão da legenda, Marina amplia o conjunto de partidos que já defendem sua candidatura. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

Além da Rede Sustentabilidade, PSOL e PDT também manifestaram apoio ao nome da ex-ministra na disputa por uma das vagas ao Senado pelo estado. O movimento fortalece a posição de Marina em meio à disputa interna no campo governista. Outro nome interessado na vaga é Márcio França (PSB), que também busca espaço na composição eleitoral para 2026.

A decisão do PV foi anunciada pelo diretório municipal do partido na capital paulista após uma reunião entre dirigentes da legenda e Marina Silva. Em nota, o partido afirmou que a pré-candidatura da ex-ministra representa "um salto de qualidade para o Senado e uma voz fundamental de apoio ao presidente Lula".

Marina Silva já integrou os quadros do Partido Verde e foi candidata à Presidência da República pela legenda em 2010. Posteriormente, deixou o partido e participou da criação da Rede Sustentabilidade, sigla à qual está filiada atualmente.