Marina Silva cobra investigação sobre denúncias envolvendo Flávio Bolsonaro e Vorcaro

247 - A deputada federal Marina Silva (REDE-SP) afirmou nesta quinta-feira (14) que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o banqueiro Daniel Vorcaro precisam explicar as denúncias reveladas pelo site The Intercept Brasil. A declaração foi publicada nas redes sociais da ex-ministra do Meio Ambiente após a divulgação de diálogos entre o parlamentar bolsonarista e o proprietário do Banco Master, indicando a existência de transferências milionárias relacionadas à produção do filme sobre Jair Bolsonaro.

Segundo Marina Silva, a bancada da Federação PSOL-Rede protocolou representação junto à Polícia Federal (PF) solicitando a abertura de investigação e eventual instauração de inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF). A parlamentar afirmou que o pedido envolve denúncias sobre Flávio Bolsonaro, Daniel Vorcaro e movimentações financeiras destinadas a um fundo ligado a aliados da família Bolsonaro nos Estados Unidos.

"Os fatos apresentados são graves e precisam ser investigados com rigor e respeito ao devido processo legal", escreveu a deputada. Ela também afirmou que a representação pede a apuração de "possíveis crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção, tráfico de influência e participação em crimes contra o sistema financeiro nacional".

Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro precisam explicar as denúncias reveladas pelo The Intercept Brasil.



A bancada da Federação PSOL-Rede protocolou uma representação junto à Polícia Federal solicitando a abertura de investigação e eventual instauração de inquérito no STF sobre as… May 14, 2026





Entenda o caso

A informação divulgada pelo Intercept Brasil aponta que Flávio Bolsonaro teria negociado diretamente com Vorcaro um financiamento de 24 milhões de dólares, equivalente a cerca de R$ 134 milhões na cotação da época, para a produção internacional do filme Dark Horse.

Segundo a apuração, ao menos 10,6 milhões de dólares teriam sido transferidos entre fevereiro e maio de 2025 em seis operações financeiras destinadas ao fundo Havengate Development Fund LP, sediado no Texas. O veículo afirma que o fundo seria ligado a aliados de Eduardo Bolsonaro.

Mensagens indicariam proximidade entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Em uma delas, enviada em novembro de 2025, o senador escreveu ao banqueiro: "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!".

O Intercept também divulgou áudios atribuídos a Flávio Bolsonaro nos quais ele cobra pagamentos relacionados à produção do filme e menciona o ator Jim Caviezel e o diretor Cyrus Nowrasteh. Em um dos trechos, o senador afirma: "Agora que é a reta final, a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo".

O áudio bombástico em que Flávio Bolsonaro pede dinheiro a Daniel Vorcaro. Crédito: The Intercept pic.twitter.com/Oc7p388JmO — Brasil 247 (@brasil247) May 13, 2026



