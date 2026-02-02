Rio: desabamento no Maracanã deixa mãe soterrada e criança resgatada

247 - Quatro imóveis desabaram na madrugada desta segunda-feira (2), na região da antiga favela do Metrô, no bairro do Maracanã, zona norte do Rio de Janeiro. O colapso das estruturas deixou uma mulher e sua filha, de sete anos, soterradas sob os escombros. A criança foi retirada com vida pelas equipes de resgate, enquanto os trabalhos continuam para localizar a mãe.

O desabamento ocorreu horas depois de a Defesa Civil do Rio de Janeiro emitir, no domingo (1º), às 20h27, um alerta severo para a população sobre a possibilidade de chuvas fortes, enviado diretamente aos celulares dos moradores. A região foi atingida por precipitações intensas, que podem ter contribuído para o comprometimento das construções.

Além da mãe e da criança soterradas, outras sete pessoas sofreram ferimentos leves em decorrência do acidente. Uma adolescente de 14 anos precisou ser encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho para atendimento médico. Até o momento, não há registro de vítimas fatais confirmadas.

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro informou que mais de 50 militares estão mobilizados na ocorrência, com o apoio de sete unidades operacionais. Entre as equipes envolvidas estão especialistas do Grupo de Operações Especiais (GOESP), que atuam em cenários de alto risco e estruturas colapsadas.

As buscas seguem concentradas na tentativa de resgatar a mulher que permanece soterrada. A área foi isolada por questões de segurança, enquanto os bombeiros trabalham com cautela para evitar novos deslizamentos ou desabamentos durante a operação.