Rodrigo Bacellar é preso novamente pela PF no Rio

247 - O deputado estadual Rodrigo Bacellar foi preso nesta sexta-feira (28) pela Polícia Federal em sua residência, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. A ação, segundo o G1, foi realizada em cumprimento a um mandado expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Após a prisão, Bacellar foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro.

Esta é a segunda prisão recente de Rodrigo Bacellar. O deputado já havia sido detido em dezembro, indicando a continuidade das investigações envolvendo seu nome.da Operação Unha e Carne III. Também foi cumprido um mandado de busca e apreensão. O parlamentar foi preso novamente no âmbito da terceira fase da operação Unha e Carne. Os agentes também cumpriram um mandado de busca e apreensão.

Segudno a PF, "o investigado responde pelo vazamento de informações sigilosas, que culminou com a obstrução da investigação realizada no âmbito da Operação Zargun, deflagrada em setembro de 2025".