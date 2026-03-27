São Paulo amplia alfabetização e alcança 61% de crianças leitoras

247 - São Paulo alcançou a meta nacional de alfabetização em 2025 ao registrar que 61% dos alunos do 2º ano já sabem ler, segundo dados do Ministério da Educação (MEC). O índice representa cerca de 360 mil crianças alfabetizadas e posiciona o estado como o maior do país em número absoluto de estudantes leitores.

O resultado mantém o estado na trajetória para conquistar, em 2027, o selo ouro do prêmio Criança Alfabetizada, concedido pelo governo federal. O desempenho também supera o índice registrado em 2024, quando São Paulo já havia ultrapassado a meta nacional ao atingir 58% de alunos leitores e garantir a medalha de ouro do programa.

Avanço contínuo na alfabetização

A evolução dos indicadores reforça uma tendência de crescimento na rede estadual. Após o desempenho de 2024, o estado recebeu oficialmente o selo ouro em cerimônia realizada pelo MEC na última segunda-feira (23). Agora, com o novo índice de 61%, a expectativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) é repetir o reconhecimento no próximo ciclo de avaliação.

Investimento e estratégia educacional

O avanço nos resultados está associado ao aumento de investimentos em políticas educacionais. Em 2025, o governo estadual destinou R$ 500 milhões para ações de alfabetização, valor superior aos R$ 300 milhões aplicados no ano anterior.

A principal iniciativa é o programa Alfabetiza Juntos SP, que promove integração entre o estado e os municípios. A estratégia inclui a distribuição de materiais alinhados ao Currículo Paulista, já adotado por 572 cidades, além da utilização da plataforma de leitura Elefante Letrado em 436 municípios.

Também fazem parte das ações a formação de professores — que alcança 636 municípios, com 61,9 mil docentes e 8.300 gestores — e o uso da plataforma Matific, voltada ao ensino de matemática, disponível em 275 cidades.

Reconhecimento internacional

O programa Alfabetiza Juntos SP também recebeu validação internacional. Em dezembro, a política educacional foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) por integrar o modelo CARE-KNOW-DO, desenvolvido pela pesquisadora Alexandra Okada, da The Open University, no Reino Unido.

O modelo se baseia em três pilares: o cuidado e compromisso com a aprendizagem (CARE), o uso de conhecimento e estratégias baseadas em evidências (KNOW) e a aplicação prática do aprendizado pelos estudantes (DO). A abordagem é considerada uma contribuição relevante para o avanço do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 (ODS 4), que trata da educação de qualidade.

Com os resultados consolidados, o governo paulista projeta ampliar o índice de alfabetização e alcançar 90% de crianças leitoras — entre iniciantes e fluentes — na idade adequada até o fim deste ano.