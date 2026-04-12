São Paulo conclui obras na rodovia Miguel Melhado e melhora acesso a Viracopos

247 - A duplicação e modernização da rodovia Miguel Melhado Campos (SP-324), em Campinas, foram concluídas pelo Governo de São Paulo, com investimento de R$ 124,3 milhões. A obra beneficia diretamente mais de 50 mil moradores e melhora significativamente o acesso ao Aeroporto Internacional de Viracopos, além de ampliar a segurança e a fluidez do tráfego na região. A entrega ocorreu no sábado (11), durante a programação da Caravana 3D, iniciativa estadual que percorre municípios paulistas com anúncios e inaugurações de obras.

O projeto contemplou a duplicação do trecho entre os quilômetros 87,4 e 90,6, além da elevação da pista e recuperação do pavimento das vias marginais. Também foram implantados viadutos, passagens inferiores para pedestres, calçadas e ciclovia, promovendo maior segurança para motoristas, ciclistas e pedestres. Com a nova configuração, o tráfego rodoviário passa a ser separado do urbano, reduzindo congestionamentos e riscos nas vias locais.

Durante a inauguração, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) destacou o impacto da obra na mobilidade e no desenvolvimento regional. “A ampliação da rodovia Miguel Melhado proporciona mais segurança e desenvolvimento para quem mora e produz aqui na região de Campinas. Estamos entregando uma rodovia duplicada, com viadutos, ciclovia, garantindo mais fluidez e melhorando o acesso ao aeroporto de Viracopos. É mais um grande case de sucesso; muita gente achou que seria impossível, mas a gente, mais uma vez, foi lá e fez”, afirmou.

A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, também ressaltou o caráter estratégico da intervenção. “Esta é uma obra muito simbólica para o Estado de São Paulo. Ela mostra muito o que o Governo quer fazer: infraestrutura de qualidade com celeridade e ouvindo vocês. A gente fez várias intervenções, alterações de projetos para gente poder contemplar os pontos que chegaram, seja do ponto de vista ambiental, como do ponto de vista social. É muito emblemático todo o cuidado que o DER teve com as pessoas neste trabalho incrível”, declarou.

A rodovia Miguel Melhado é considerada um eixo fundamental de ligação entre o Aeroporto de Viracopos e importantes vias da região, como as rodovias dos Bandeirantes (SP-348), Santos Dumont (SP-075) e José Roberto Magalhães Teixeira (SP-083), que formam o Anel Viário de Campinas. A modernização atende às exigências ambientais e permite a liberação do tráfego no trecho atualizado.

Além de Campinas, o trecho da rodovia em Vinhedo, entre os quilômetros 77,4 e 78,7, também segue em fase final de modernização, com investimento adicional de R$ 16,8 milhões por parte do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP). A obra em Campinas gerou mais de 350 empregos diretos e indiretos.

O presidente do DER-SP, Sergio Codello, destacou os impactos da intervenção para a população. “Uma intervenção de infraestrutura do porte da duplicação da Miguel Melhado, com todas as dificuldades do trecho, vai muito além do impacto no tráfego. Ela muda efetivamente a vida das pessoas atendidas direta ou indiretamente por esta obra, reforçando a segurança”, afirmou.

O projeto também inclui ações de apoio habitacional. Cerca de 100 famílias que ocupavam áreas da faixa de domínio da rodovia serão atendidas por meio de parceria entre o DER-SP e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), com oferta de cartas de crédito de até R$ 200 mil para aquisição de imóveis. Até o momento, 32 unidades já foram liberadas, enquanto outras aguardam regularização documental. Durante o período de transição, os beneficiários recebem auxílio-moradia.

As melhorias fazem parte do programa São Paulo Pra Toda Obra, considerado o maior pacote de infraestrutura do estado, com investimentos de cerca de R$ 30 bilhões em mais de 1.500 intervenções. A iniciativa busca modernizar mais de 22 mil quilômetros de rodovias e já alcança mais de 540 municípios paulistas, beneficiando milhões de pessoas.

A entrega da rodovia integra ainda a Caravana 3D, que percorre o estado com foco em desenvolvimento, dignidade e diálogo, promovendo investimentos em áreas como infraestrutura, habitação, saúde, educação e segurança pública.