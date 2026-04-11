BNDES financia projeto de resiliência climática em Santos

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 200 milhões para a cidade de Santos (SP), com foco em um amplo projeto de adaptação às mudanças climáticas. A iniciativa inclui obras de drenagem, proteção costeira e requalificação urbana, com impacto direto em mais de 200 mil moradores, além da população flutuante do município.

A operação integra o Programa BNDES Cidades Resilientes e será viabilizada com recursos do Fundo Clima, direcionados à execução de intervenções estruturais e urbanísticas. Entre as ações previstas estão obras de macro e microdrenagem, modernização de canais e comportas, além de medidas para contenção de ressacas e avanço do nível do mar, especialmente na Zona Leste da cidade, uma das áreas mais afetadas por alagamentos.

O projeto também incorpora soluções baseadas na natureza, como ampliação de áreas permeáveis e criação de espaços para infiltração da água da chuva. A proposta busca reduzir os impactos de eventos climáticos extremos, melhorar a qualidade ambiental e tornar o ambiente urbano mais resiliente.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a iniciativa representa um avanço estratégico para o município. “Com essa operação, o BNDES contribui para que Santos dê mais um passo importante na adaptação às mudanças climáticas. São investimentos que vão reduzir alagamentos, proteger a orla e melhorar a qualidade de vida de mais de 200 mil pessoas, cerca de 50% da população, ao mesmo tempo em que fortalecem a atividade econômica e a resiliência urbana do município”, afirmou.

A área prioritária de intervenção abrange as bacias dos canais 1 a 7 e toda a Macrozona Leste, região que concentra atividades comerciais, residenciais e turísticas. Eventos climáticos extremos têm impactado diretamente a rotina da população local, afetando deslocamentos, serviços públicos e a economia.

Além das obras estruturais, o plano inclui melhorias na acessibilidade, requalificação de espaços públicos e integração entre a cidade e a zona costeira. A expectativa é criar um ambiente urbano mais funcional, seguro e preparado para os desafios climáticos.

O município já mantém parcerias com o BNDES em outras frentes. Por meio do Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos (PMAT), foi implantado um centro de controle operacional com financiamento de R$ 21 milhões. Em dezembro de 2025, outra operação no valor de R$ 82 milhões foi aprovada para ampliar a modernização da gestão urbana, com investimentos em tecnologia e sistemas.

O Programa BNDES Cidades Resilientes tem como objetivo apoiar municípios brasileiros na adaptação às mudanças climáticas, oferecendo suporte técnico e financiamento para projetos que integrem infraestrutura, urbanismo e soluções ambientais.