São Paulo: pagamento por aproximação é ampliado para toda a CPTM

247 - O sistema de pagamento por aproximação será expandido para todas as 97 estações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) a partir de 19 de abril, permitindo que cerca de 2,5 milhões de passageiros utilizem cartões de crédito, débito ou dispositivos móveis para acessar as catracas com mais rapidez e praticidade. A medida antecipa um cronograma inicialmente previsto para o fim do ano e reforça a modernização do transporte ferroviário em São Paulo.

Com a tecnologia NFC (pagamento por aproximação), os usuários poderão realizar o pagamento diretamente nos bloqueios, utilizando cartões físicos ou dispositivos como celulares e relógios inteligentes. A iniciativa busca reduzir filas e tornar o embarque mais fluido, especialmente em horários de maior movimento.

O presidente da CPTM, Michael Cerqueira, destacou que a implementação antecipada representa um avanço estratégico para o sistema ferroviário. “A entrega da universalização do pagamento por aproximação com meses de antecedência reforça nosso foco em inovação e eficiência. Nosso objetivo é facilitar a vida do passageiro, permitindo que ele escolha a forma mais conveniente de acessar o sistema, reduzindo filas e garantindo uma experiência de embarque fluida em toda a nossa malha”, afirmou.

A expansão ocorre após testes e implantações progressivas em estações de grande circulação, como Aeroporto-Guarulhos, Brás e Palmeiras-Barra Funda. Em março, o sistema também foi ampliado para outros pontos importantes de integração, incluindo Francisco Morato, Mauá e Guaianases.

Compatível com bandeiras como Elo, Mastercard e Visa, o sistema foi desenvolvido para suportar alto volume de transações diárias com segurança e estabilidade. Além disso, a CPTM informou que reforçará a comunicação com os passageiros por meio de avisos sonoros nas estações, garantindo uma adaptação gradual ao novo modelo.

Mesmo com a participação de concessionárias privadas em alguns trechos, a CPTM seguirá responsável pela gestão central do sistema de bilhetagem, assegurando padronização no atendimento e suporte técnico em toda a rede.