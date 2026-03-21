Simone Tebet troca o MDB pelo PSB para disputar o Senado em SP

247 - A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, oficializou neste sábado (21) sua saída do MDB e assinou ficha de filiação ao PSB. O movimento encerra uma relação de quase 30 anos com a legenda e marca o início de uma nova etapa política: a disputa por uma cadeira no Senado pelo estado de São Paulo. A mudança havia sido antecipada pela própria ministra na semana passada, quando sinalizou que a transferência ocorreria até o fim de março.

Em nota divulgada à imprensa, o PSB celebrou a chegada da ministra com entusiasmo. O partido afirmou que "celebra a filiação de Simone Tebet com entusiasmo, respeito e senso de responsabilidade histórica", acrescentando que "sua decisão honra o nosso partido e engrandece um grupo político que almeja construir o futuro do país". No mesmo comunicado, a legenda traçou um perfil da nova filiada: "Simone traz consigo uma combinação rara na vida pública brasileira: firmeza moral, experiência institucional, capacidade de dialogar com o Brasil real, coragem cívica e compromisso democrático."

A escolha por São Paulo foi justificada pela própria Tebet com uma mistura de vínculos pessoais e estratégia política. "São Paulo é atravessar um rio, é atravessar uma ponte, é onde fiz meu mestrado, onde tive projeção política", disse a ministra, que completou: "Política é missão, e eu vou com muita tranquilidade disputar um processo eleitoral que eu entendo muito importante para o Brasil."

Trajetória

Natural de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, Simone Tebet tem 52 anos e construiu uma das trajetórias mais sólidas da política brasileira contemporânea. Advogada e professora de formação, ela iniciou sua vida pública em 2002, aos 31 anos, ao conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Em 2004, tornou-se a primeira mulher eleita prefeita de Três Lagoas, feito que se consolidou em 2008, quando foi reeleita com 76% dos votos válidos.

Em 2010, renunciou ao mandato municipal para integrar a chapa ao governo estadual como candidata a vice-governadora. Com a vitória, protagonizou mais um capítulo histórico: pela primeira vez, uma mulher assumia a vice-governadoria do Mato Grosso do Sul. Durante a gestão, acumulou também a função de secretária de Governo, cargo que ocupou até o início de 2014, quando decidiu avançar para o cenário nacional.

Naquele ano, concorreu e venceu uma vaga no Senado Federal pelo Mato Grosso do Sul, obtendo 52% dos votos válidos. Na casa legislativa, escreveu páginas inéditas da história política do país: liderou a primeira bancada feminina do Senado, presidiu a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher e foi a primeira mulher a comandar a Comissão de Constituição e Justiça — a CCJ, considerada o colegiado mais influente do Congresso Nacional. Também foi a primeira mulher a disputar a presidência do Senado em 198 anos de existência da instituição.

Em 2022, Tebet representou o MDB na corrida presidencial e somou 4.915.423 votos, consolidando sua projeção nacional. Desde então, integra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente do Ministério do Planejamento e Orçamento, pasta estratégica para a condução da política fiscal do país.