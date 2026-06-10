Tarcísio sanciona lei que dá nome da mãe de Jair Bolsonaro a viaduto em SP

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sancionou nesta quarta-feira (10) uma lei que atribui o nome de Olinda Bolsonaro, mãe de Jair Bolsonaro, a um viaduto localizado no km 15 da Rodovia dos Imigrantes, em Diadema. A medida tem origem em um projeto de lei apresentado pelo deputado estadual Paulo Mansur (PL). As informações são do Metrópoles.

Com o aval, o elevado passa a se chamar Viaduto Olinda Bolsonaro. A proposta foi aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) em 22 de abril. Ao justificar a iniciativa, Mansur afirmou tratar-se de uma "justa e honrosa homenagem" à mãe do ex-mandatário.

Olinda Bolsonaro morreu em 21 de janeiro de 2022, aos 94 anos. Ela estava internada em um hospital da cidade de Registro, no interior paulista, após sofrer duas paradas cardiorrespiratórias. Moradora de Eldorado, no Vale do Ribeira, Olinda viveu na região onde Jair Bolsonaro passou parte da infância e da juventude.