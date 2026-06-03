Tarcísio culpa Haddad por fuga de empresas ao Paraguai, mas auge foi nos governos Temer e Bolsonaro

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), voltou a atribuir a migração de empresas brasileiras para o Paraguai à gestão do ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). Dados analisados em checagem, no entanto, mostram que a afirmação não encontra respaldo nos registros disponíveis.

O período de maior crescimento da instalação de empresas brasileiras no país vizinho ocorreu entre 2017 e 2020, durante os governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro (PL), segundo informações reunidas pelo portal Poder360 com base em dados do governo paraguaio e da Câmara de Empresários Brasileiros no Paraguai. Naquele período, o próprio Tarcísio integrava o governo Bolsonaro como ministro.

A agência AFP verificou e concluiu ser falsa a alegação de que as 232 empresas brasileiras atualmente instaladas no Paraguai sob o regime de maquila tenham migrado durante a gestão de Haddad no Ministério da Fazenda. O número corresponde ao total acumulado de companhias que passaram a operar no Paraguai desde 2007, e não às empresas transferidas durante o atual governo federal.

O que explica a migração de empresas

O Paraguai atrai indústrias brasileiras há vários anos por meio de incentivos tributários, custos trabalhistas menores e regras específicas para exportação oferecidas pelo regime de maquila. Especialistas citados na checagem apontam que a decisão de transferir operações produtivas está ligada a fatores estruturais da economia, e não a mudanças recentes na política fiscal brasileira.

Os dados reforçam que o movimento não começou na atual administração federal. Em 2023, foram registradas 34 novas migrações de empresas para o Paraguai, ante 26 no ano anterior, dentro de uma tendência observada ao longo da última década.