TCU investiga emenda parlamentar de Maurício do Vôlei

247 - O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu uma auditoria para apurar como foram utilizados R$ 1,3 milhão destinados por meio de emenda parlamentar ao município de Carneirinho, em Minas Gerais. O recurso, encaminhado pelo deputado Maurício do Vôlei (PL), foi liberado via modalidade conhecida como “emenda PIX”, e está sendo analisado quanto à regularidade da sua aplicação, informa Paulo Cappelli, do Metrópoles.

O objetivo da investigação é verificar se o montante foi corretamente empregado em um projeto voltado à aquisição de soluções educacionais e à contratação de empresa especializada para implementar um sistema de alfabetização e reconhecimento fonético em inglês. O processo é relatado pelo ministro Jorge Oliveira no âmbito da Corte.

Prazo para comprovação e envio de documentos

O TCU estabeleceu um prazo de 15 dias para que a prefeitura de Carneirinho apresente documentação que comprove a correta utilização dos recursos públicos. Entre os itens exigidos estão o processo completo de licitação ou eventual contratação direta, além de estudos técnicos, pesquisas de preços, edital, contrato, notas fiscais e comprovantes de pagamento.

Também deverão ser encaminhados extratos bancários que permitam rastrear a movimentação financeira relacionada à emenda. A análise pretende garantir transparência e identificar possíveis inconsistências na execução do projeto financiado com recursos federais.

Fiscalização inclui movimentações financeiras

Além da documentação contratual, o tribunal determinou que sejam apresentadas explicações detalhadas sobre eventuais movimentações financeiras que não estejam diretamente ligadas ao pagamento previsto em contrato. Isso inclui transferências para outras contas da prefeitura, fundos municipais, secretarias ou quaisquer órgãos públicos.

Esse tipo de verificação busca identificar desvios ou uso inadequado da verba, especialmente em casos em que os recursos transitam por diferentes estruturas administrativas.

Emenda PIX e ação nacional do TCU

A transferência especial, conhecida como “emenda PIX”, permite o envio direto de recursos federais aos municípios, com menor burocracia em comparação a outros mecanismos. No entanto, esse modelo tem sido alvo de fiscalização mais rigorosa por parte dos órgãos de controle.

A auditoria em Carneirinho integra uma ação nacional conduzida pelo TCU para examinar a aplicação de verbas oriundas de emendas parlamentares. O foco é assegurar que os recursos públicos sejam utilizados de forma adequada e em conformidade com as normas vigentes.