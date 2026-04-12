TCU investiga emendas de R$ 4 milhões de Janones à cidade governada por ex-companheira

247 - O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu uma auditoria para apurar o envio de R$ 4 milhões em emendas parlamentares do deputado federal André Janones (Rede-MG) ao município de Ituiutaba, em Minas Gerais, administrado pela prefeita Leandra Guedes (Avante), com quem o parlamentar manteve relacionamento no passado. A investigação busca esclarecer a aplicação dos recursos, especialmente em contratos de locação de ônibus para o transporte público, segundo Paulo Cappelli, do Metrópoles.

O TCU estabeleceu prazo de 12 dias para que a prefeitura comprove a correta utilização das verbas. A Corte solicitou uma série de documentos que incluem estudos técnicos, pesquisas de preços, edital de contratação, propostas recebidas, pareceres jurídicos, notas fiscais, comprovantes de pagamento e relatórios de fiscalização, além de registros que comprovem a efetiva prestação dos serviços.

Os recursos foram transferidos por meio da chamada “transferência especial”, popularmente conhecida como “emenda Pix”, mecanismo que permite o repasse direto de verbas da União a estados e municípios com menor exigência de convênios formais. O tribunal também requisitou extratos bancários da conta específica utilizada para movimentação dos valores, além de justificativas para eventuais transferências realizadas.

Após a abertura da auditoria, André Janones afirmou que já suspeitava de irregularidades na gestão municipal. Em nota, o deputado declarou: “Infelizmente a cidade de Ituiutaba foi tomada por uma quadrilha que tomou de assalto a prefeitura e vem desviando, sistematicamente, as receitas do município para o enriquecimento dos criminosos que estão à frente do Executivo".

O parlamentar acrescentou que, há cerca de três anos, passou a desconfiar do uso das emendas destinadas ao município e iniciou uma apuração própria. “Iniciei uma investigação diretamente na prefeitura, mas fui obrigado a interromper as investigações, uma vez que fui alvo de falsas denúncias perpetradas pelo grupo político que hoje comanda a cidade”, afirmou. Segundo ele, o material reunido foi encaminhado à Polícia Federal e ao próprio TCU. “Não tenho dúvidas que a prisão dos responsáveis será questão de tempo”, disse.

A relação pessoal entre Janones e Leandra Guedes também integra o contexto do caso. Os dois mantiveram um relacionamento entre 2014 e 2018. Em 2025, a prefeita acionou a Justiça acusando o deputado de ameaças envolvendo supostas fotos íntimas do período em que estiveram juntos. Ela também alegou que o parlamentar tentou interferir em sua administração ao pedir a exoneração de servidores.

Em resposta às acusações, Janones negou qualquer irregularidade. “Eu não enviei nenhuma foto, eu não cometi nenhum crime”, declarou.

A auditoria do TCU segue em andamento e deverá analisar a documentação enviada pela prefeitura para verificar se houve irregularidades na aplicação dos recursos públicos.