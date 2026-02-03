Uma pessoa morre e cinco ficam baleadas após tiroteio na Faria Lima

247 - Um tiroteio registrado na tarde desta terça-feira (3) na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na Zona Oeste da cidade de São Paulo, deixou ao menos cinco pessoas baleadas e uma morta. As informações iniciais foram divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública do estado e confirmadas por autoridades policiais que acompanham a ocorrência no local.

O secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico, afirmou que os disparos tiveram início durante uma perseguição policial a criminosos suspeitos de envolvimento em um roubo a uma mansão localizada no bairro do Morumbi, também na Zona Oeste da cidade. Após o crime, os suspeitos teriam fugido e sido localizados pelas forças de segurança, o que desencadeou o confronto armado.

O tiroteio ocorreu em horário de grande circulação de pessoas e veículos, o que aumentou a gravidade da situação e provocou impacto no trânsito da região da Faria Lima. Equipes de resgate foram acionadas para socorrer os feridos, que foram encaminhados a unidades de saúde da capital.

Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre o estado de saúde das vítimas baleadas nem se os suspeitos foram presos ou mortos durante a ação. A Polícia Civil deve instaurar inquérito para apurar as circunstâncias do confronto e a dinâmica dos disparos registrados durante a perseguição.

