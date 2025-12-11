Vendaval cancela voos e causa caos nos aeroportos de SP

247 - Os aeroportos de Guarulhos e Congonhas enfrentam forte instabilidade desde a tarde de quarta-feira (10), quando uma ventania considerada histórica atingiu a Grande São Paulo. Mais de 300 voos foram cancelados desde a quarta-feira (10) em razão dos impactos diretos do fenômeno climático.

Segundo o G1, apenas na manhã desta quinta-feira (11) cem operações deixaram de ocorrer. O acúmulo de cancelamentos provocou caos nos terminais, que amanheceram com filas intermináveis e centenas de passageiros dormindo nos bancos à espera de remarcações.

Ventania inédita causa paralisação e destruição na cidade

Meteorologistas classificaram como inédita a intensidade das rajadas registradas sem a presença de chuva ou tempestades. Em Congonhas, os ventos chegaram a 96,3 km/h na quarta-feira, o que contribuiu para queda de árvores, interrupção do fornecimento de energia e suspensão de diversos serviços.

Mais de 2 milhões de imóveis ficaram sem luz no momento mais crítico. Ao amanhecer desta quinta, mais de 1,5 milhão continuavam às escuras, afetando também o abastecimento de água. Parques municipais permanecem fechados enquanto equipes avaliam as condições de segurança.

Congonhas acumula cancelamentos e longas filas

Mesmo reaberto para pousos e decolagens, Congonhas continua com sua malha aérea profundamente afetada. A Aena, concessionária do terminal, registrou 31 chegadas e 15 partidas canceladas apenas nesta quinta-feira. Nos dois dias, o aeroporto soma 227 operações suspensas.

A passageira Débora relatou à GloboNews a frustração enfrentada desde quarta-feira. “O voo remarcado para 10h10 foi cancelado novamente e não há previsão”, afirmou. A cearense Elza vive situação parecida. Depois de desembarcar de Fortaleza, seguiria para Florianópolis, mas sua viagem foi interrompida. Segundo ela, “a nova previsão de embarque só deve acontecer entre os dias 14 e 15”.

Guarulhos sente impactos, mas concessionária afirma normalização

O Aeroporto Internacional de Guarulhos tem situação semelhante. Desde quarta-feira, 61 chegadas e 56 partidas foram canceladas. Apesar do cenário turbulento, a GRU Airport afirma que a operação está normalizada, ainda que ajustes sigam sendo feitos ao longo do dia. Nos saguões, as consequências continuam visíveis: longas filas, atrasos e passageiros desorientados, muitos deles aguardando realocação para outros horários.

Semáforos apagados e trânsito intenso agravam os transtornos

A falta de energia provocada pela ventania repercute também nas ruas da capital. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 235 semáforos apagados por falta de energia, além de 20 desligados por falhas diversas. Às 7h, a lentidão na cidade alcançou 203 km.