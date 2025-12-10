Ventania interrompe energia para mais de 30% da região metropolitana de SP

SÃO PAULO, 10 Dez. (Reuters) - Uma ventania nesta quarta-feira (10) prejudicou o fornecimento de energia elétrica para cerca de 2 milhões de consumidores da região metropolitana de São Paulo, ou 31,2% do total de clientes atendidos pela distribuidora local da Enel.

Com rajadas que superam 80 km/h, a ventania ocorre com a entrada de um ciclone extratropical vindo da região Sul, o que tem feito com que a rede elétrica seja atingida por objetos e galhos, além da queda de árvores, apontou a empresa.

Segundo a Defesa Civil de São Paulo, às 11h as rajadas de vento chegaram aos 82 km/h na capital e "nas próximas horas podem aumentar".

Um alerta do órgão emitido na véspera aponta ainda que o ciclone pode provocar tempestades severas em todo o Estado de São Paulo, com ventos acima de 90 km/h, raios e possibilidade de granizo.

Às 14h45, a plataforma da Enel São Paulo mostrava que o status do fornecimento de energia em sua área de concessão paulista apontava 2,02 milhões de clientes com serviços interrompidos, concentrados principalmente na capital, com 1,3 milhão (22,6% do total na cidade).

Outros municípios da região também bastante atingidos são Cotia, com mais de 101 mil clientes, ou 71,4% dos clientes; Santo André, com 59,9 mil (16,7%); e Taboão da Serra, com 50 mil (39,7%).

A empresa afirmou que suas equipes estão mobilizadas em campo e atuando para restabelecer os serviços aos afetados.

A capital paulista foi atingida por chuvas intensas na véspera em decorrência da passagem do ciclone extratropical. Segundo o Corpo de Bombeiros, da meia-noite às 12h desta quinta-feira, foram registrados 514 chamados para quedas de árvores, além de cinco chamados para enchentes.

O período chuvoso, que se inicia entre outubro e novembro no Brasil, costuma trazer desafios à operação das distribuidoras de energia, sendo comum que ocorram danos à rede elétrica devido à queda de árvores e outros objetos.

Nos últimos anos, vendavais cada vez mais intensos agravaram os desafios das concessionárias e levaram a uma pressão crescente por redes mais resilientes a eventos climáticos extremos.

Em novembro de 2023, milhões de clientes da Enel São Paulo ficaram sem luz por vários dias após uma forte ventania, com rajadas de mais de 100 km/h. A ocorrência disparou uma onda popular de insatisfação com a resposta da concessionária a situações de emergência, e levou o grupo italiano a prometer aumento significativo de seus investimentos em equipes e redes.

(Por Letícia Fucuchima)