Zé Dirceu deve se eleger com folga, prevê Valdemar

247 - O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou a interlocutores que o ex-ministro José Dirceu (PT) deverá ter um desempenho expressivo nas eleições para deputado federal em São Paulo, com uma votação estimada em cerca de 500 mil votos, o que garantiria sua eleição com ampla margem e o retorno à Câmara dos Deputados após mais de duas décadas, relata Igor Gadelha, do Metrópoles.

A avaliação de Valdemar considera que a maior parte dos votos de Dirceu virá da capital paulista e da região metropolitana, onde, segundo ele, há menor resistência ao PT em comparação com o interior do estado.

José Dirceu é apontado como uma das principais apostas do PT na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo. Caso confirme a projeção, o ex-ministro voltará ao Legislativo federal após 22 anos. Ele exerceu mandato como deputado entre 1991 e 2005.