Zema surfa na onda anti-STF e pede impeachment de Moraes

247 - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou que foi a Brasília para protocolar um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Em publicação nas redes sociais, o chefe do Executivo mineiro afirmou que a iniciativa representa a posição de cidadãos que questionam a atuação de integrantes da Corte.

Em sua mensagem, Zema declarou que viajou à capital federal para formalizar a solicitação. “Estou chegando em Brasília para protocolar o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. E estou indo não como governador de Minas, mas como um brasileiro indignado”, afirmou.

O governador também questionou a ausência de precedentes de afastamento de ministros do Supremo Tribunal Federal na história política do país. “Nunca na história do Brasil um ministro do Supremo foi afastado do cargo. Dois presidentes da República já foram derrubados. Mas nunca um ministro do Supremo”, escreveu.

Na sequência, Zema levantou questionamentos sobre a responsabilização de integrantes da Suprema Corte. “Será que eles são intocáveis? Será que não têm que responder pelos seus erros como qualquer brasileiro?”, disse.

Ao defender o pedido de impeachment, o governador afirmou que a medida reflete a opinião de parcela da população. “Têm sim. Eu, e milhões de brasileiros, queremos o impeachment de Alexandre de Moraes. Queremos que como todo cidadão ele responda pelos seus erros”, declarou.

No final da publicação, Zema convocou apoiadores a compartilhar a campanha nas redes sociais. “Se você é mais um dos milhões de brasileiros que acreditam que quem julga também pode ser julgado, compartilhe a #ChegadeIntocáveis. Vamos fazer história”, escreveu.