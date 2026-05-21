95% dos paranaenses não sabem citar lei ou projeto de Moro no Senado

247 - A pesquisa IRG divulgada nesta quinta-feira (21) aponta que 95% dos paranaenses não sabem apontar ou citar algum projeto ou lei criada pelo senador Sergio Moro (PL) em Brasília. Ele foi eleito em 2022 e está no quarto ano de mandato.

O índice de aprovação do mandato também é de 54,6%, contra 35,1% que desaprovam a postura do ex-juiz com as pautas nacionais. De acordo com a sondagem, a desaprovação alcança 38,3% entre as mulheres e 39,6% entre os idosos, com 60 anos ou mais.

A mesma pesquisa aponta que os demais senadores também não são populares. Flavio Arns tem 36,4% de aprovação e 32,8% de rejeição e Oriovisto Guimarães tem 46,9% de aprovação e 32,3% de desaprovação. Em relação aos projetos, 93% desconhecem o trabalho de Arns e 97,5% o de Oriovisto.

A pesquisa está registrada no TSE no número 06178/2026. Ela ouviu 1000 eleitores entre os dias 16 e 20 de maio, com nível de confiança de 95% e margem de erro de 3,1 pontos percentuais.