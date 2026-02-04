Advogado questiona decisão contra adolescente no caso Orelha

247 - O advogado Alexandre Kale, que defende o adolescente alvo das investigações da Polícia Civil catarinense sobre a morte do cão Orelha, afirmou não haver provas contra o jovem.

A corporação pediu a internação de um garoto apontado como autor da agressão. Três adultos - dois pais e um tio de adolescentes investigados - também foram indiciados sob suspeita de coação a testemunhas. Orelha foi atacado em 4 de janeiro, por volta das 5h30, na Praia Brava, no norte da ilha de Florianópolis.

“Nós vamos de qualquer forma, a todo custo, provar a inocência dos nossos clientes”, afirmou o advogado em entrevista ao Portal Uol. “Tem uma série de inconsistências, tem indícios frágeis, eu não vou falar nem provas, tem indícios frágeis para que me levassem a crer que esse adolescente praticou o crime contra o Cãozinho Orelha. Nós temos a maior necessidade de apurar realmente quem teria matado o cãozinho Orelha”, continuou.

No episódio envolvendo outro cachorro, com o nome de Caramelo, quatro adolescentes foram representados pela corporação.