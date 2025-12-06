Carol de Toni também declara apoio a Flávio Bolsonaro e reforça união do bolsonarismo

247 – A deputada federal Carol de Toni (PL-SC) declarou apoio público à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República em 2026, reforçando a estratégia do clã Bolsonaro de unificar a direita em torno do nome do senador. A manifestação foi publicada neste sábado em suas redes sociais, por meio de um texto emocionado que aborda o atual momento político e a impossibilidade de Jair Bolsonaro concorrer.

No tuíte, Carol expressa solidariedade ao ex-presidente e afirma que sua ausência nas urnas provoca dor entre os apoiadores. “É impossível não se comover com o momento que o Brasil vive. Ver o presidente Bolsonaro, alguém que despertou coragem, esperança e amor à pátria em milhões de brasileiros, ser impedido de disputar as eleições, dói. Dói porque sentimos que algo precioso nos foi tirado”, escreveu.

“Bolsonaro segue sendo uma luz”, diz Carol de Toni

A deputada afirmou que, mesmo diante do que considera uma injustiça, o ex-presidente segue exercendo liderança. “Mesmo assim, Bolsonaro segue sendo uma luz para muita gente. Um líder que, mesmo injustiçado, continua inspirando e orientando o caminho”, declarou.

Carol destacou ainda que Bolsonaro tem “o direito — e a responsabilidade — de indicar quem pode levar adiante o projeto que toca tantos corações”, sinalizando apoio explícito à escolha de Flávio Bolsonaro como sucessor político do pai.

“Que Deus abençoe o Flávio”, afirma deputada

Em sua mensagem, Carol de Toni desejou que o senador tenha sabedoria e equilíbrio para conduzir o projeto bolsonarista em 2026. “Que Deus abençoe o Flávio, envolvendo-o com sabedoria, equilíbrio e força para essa missão. Que ele honre o legado do pai e a confiança de um povo que não desistiu dos seus sonhos.”

Ela concluiu afirmando que os apoiadores seguirão mobilizados: “Seguimos firmes, com fé, com amor ao Brasil e com a certeza de que a verdade sempre encontra seu caminho.”

A manifestação de Carol se soma ao movimento crescente de parlamentares e lideranças do PL que buscam consolidar o nome de Flávio Bolsonaro na disputa presidencial, após Jair Bolsonaro ser impedido de concorrer.