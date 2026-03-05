Deputado prepara questionamentos sobre gestão de possível vice de Moro à frente da Fiep

247 - A gestão da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) deve se tornar alvo de questionamentos na Assembleia Legislativa do Paraná. O deputado estadual Denian Couto (Podemos) afirma que pretende apresentar, na próxima semana, levantamentos que indicariam possíveis irregularidades administrativas na entidade.

Segundo a coluna Radar, da revista Veja, o parlamentar pretende detalhar dados sobre despesas consideradas atípicas durante a gestão de Edson Vasconcelos, atual presidente da Fiep e apontado como um dos nomes mais bem avaliados pelo senador Sergio Moro (União Brasil) para compor uma eventual chapa ao governo do Paraná.

Levantamentos serão apresentados na Assembleia

Segundo o deputado, os dados obtidos apontariam gastos considerados incomuns em diferentes áreas da instituição. Entre os pontos levantados estariam despesas relacionadas à manutenção de áreas verdes, publicidade e viagens institucionais realizadas pela entidade. Os números analisados pelo parlamentar teriam sido extraídos dos portais de transparência do Sesi e do Senai do Paraná, instituições que integram o Sistema Fiep.

Gastos com jardinagem chamam atenção

Entre os dados citados nos levantamentos está o aumento expressivo nos contratos de jardinagem. De acordo com as informações analisadas, os gastos nessa área teriam saltado de cerca de R$ 13,7 milhões para aproximadamente R$ 53 milhões.

Os registros também indicariam a existência de 14 contratos vigentes de serviços de jardinagem no Sistema Fiep. Todos eles teriam sido firmados com a mesma empresa, a Top Service Serviços e Sistemas S/A, sediada em São Paulo. Ainda segundo os dados mencionados, a empresa acumula processos judiciais.

Além disso, os levantamentos citam despesas elevadas com publicidade e viagens durante a atual gestão da entidade. Em 2024, o Sistema Fiep teria registrado o maior volume de gastos com viagens de sua história.

Vasconcelos participa de articulações políticas

Edson Vasconcelos tem participado de agendas políticas ao lado do senador Sergio Moro nas últimas semanas, incluindo compromissos em Brasília relacionados às articulações eleitorais no Paraná.

O nome do dirigente industrial aparece como um dos possíveis integrantes de uma chapa ao governo estadual. Ao mesmo tempo, as negociações políticas envolvendo a formação do projeto União Progressistas no estado seguem sem definição.

Segundo a reportagem, Vasconcelos tem demonstrado resistência em abrir espaço para o PP nas articulações políticas em curso no Paraná.