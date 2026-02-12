Moro diz que STF precisa afastar Toffoli

247 - O senador e ex-juiz parcial Sérgio Moro (União-PR) afirmou que o Supremo Tribunal Federal (STF) deveria afastar o ministro Dias Toffoli da relatoria do inquérito relacionado ao Banco Master e ao banqueiro Daniel Vorcaro. Para Moro, a permanência de Toffoli na condução do inquérito pode comprometer a credibilidade das apurações.

Em publicação nas redes sociais, o senador elevou o tom e afirmou: “Se a lei ainda vale algo nesse país, o STF precisa afastar o ministro Dias Toffoli da relatoria do inquérito do Banco Master”.

A Polícia Federal encaminhou ao presidente do STF, ministro Edson Fachin, o relatório da perícia realizada no celular de Daniel Vorcaro, proprietário do banco Master, investigado por fraudes financeiras bilionárias.

O aparelho continha menções ao ministro Dias Toffoli. Ao entregar o relatório, a PF citou um artigo da Lei Orgânica da Magistratura que trata de hipóteses envolvendo indícios de crimes atribuídos a magistrados. A corporação apura se houve pagamentos a Toffoli relacionados a Vorcaro e ao banco Master. Apesar da gravidade das informações, a Polícia Federal não solicitou que Toffoli fosse considerado suspeito para conduzir o processo.

Em nota oficial, o ministro Dias Toffoli reagiu com dureza ao material produzido pela Polícia Federal, questionando a autoridade da instituição para sugerir seu afastamento do caso: "O relatório da PF trata de ilações. A corporação não tem legitimidade para pedir minha suspeição por não ser parte no processo. Quanto ao conteúdo do pedido, a resposta será apresentada pelo ministro ao presidente da Corte."