Estudo aponta que investimentos da Itaipu injetaram R$ 673,8 milhões na economia do Paraná

247 - Os investimentos da Itaipu Binacional em projetos voltados a municípios do Paraná resultaram em um impacto de R$ 673,83 milhões na economia estadual, segundo pesquisa apresentada na quarta-feira (25). O estudo foi desenvolvido pelo economista José Abraham Diaz Moran como parte de sua dissertação de mestrado na Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila).

De acordo com o levantamento, os dados analisam recursos distribuídos por meio de edital lançado em 2023. O montante investido, de R$ 469,91 milhões, gerou efeitos diretos e indiretos que ampliaram a atividade econômica no Estado. As informações foram divulgadas com base na pesquisa acadêmica realizada na instituição.

O estudo indica que, para cada R$ 1 aplicado pela Itaipu Binacional, houve retorno médio de R$ 1,43 em produção econômica, o que corresponde a um ganho de 43% sobre o valor investido. A análise considera impactos em diferentes setores produtivos e cadeias econômicas.

Distribuição dos recursos

A pesquisa avaliou os efeitos do Edital 01/2023 do programa Itaipu Mais que Energia, que destinou recursos a projetos em 430 municípios no Paraná e no Sul do Mato Grosso do Sul. As iniciativas contemplaram áreas como saneamento ambiental, energia renovável, manejo de água e solo, além de ações sociais e comunitárias.

Segundo o estudo, o impacto foi medido com base em quatro indicadores principais: produção, renda, emprego e arrecadação tributária. Setores como construção civil, comércio e serviços profissionais registraram os maiores efeitos, com reflexos na geração de renda e na atividade econômica.

“O trabalho prova com dados o que temos visto na prática: os investimentos socioambientais da Itaipu Binacional movimentam a economia, geram empregos e ampliam a arrecadação pública”, afirmou o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri.

Efeitos multiplicadores

O levantamento aponta que o multiplicador de renda alcançou 1,44, indicando que cada R$ 1 investido gera R$ 1,44 em renda total. No mercado de trabalho, o multiplicador foi de 1,29, o que significa que, para cada 100 empregos diretos criados, outros 29 postos são gerados indiretamente.

Já a arrecadação fiscal apresentou um multiplicador de 1,65. Isso indica que cada R$ 1 em tributos gerados diretamente pelos projetos resulta em R$ 1,65, quando considerados os efeitos indiretos na economia.

Programa Itaipu Mais que Energia

A análise concentrou-se nos recursos destinados a municípios paranaenses no âmbito do Edital 01/2023 do programa Itaipu Mais que Energia. A iniciativa reúne ações socioambientais da usina no lado brasileiro e teve sua área de atuação ampliada em 2023 para 434 municípios, sendo 399 no Paraná e 35 no Sul do Mato Grosso do Sul.

Além do edital analisado, o programa passou a incluir novas seleções voltadas a instituições sociais e iniciativas nas áreas de esporte, cultura e eventos locais, ampliando o acesso aos recursos.