Gleisi detona Dallagnol: 'ficha suja e mau caráter; o que é de vocês está guardado'

247 - A ex-ministra e deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) respondeu neste domingo (12) às críticas do ex-procurador da Lava Jato e deputado cassado Deltan Dallagnol, intensificando o embate após a controvérsia envolvendo a promoção de Januário Paludo ao cargo de subprocurador-geral da República. A reação ocorre depois que Dallagnol atacou a parlamentar por sua posição contrária à nomeação, classificada por ela como “promoção indecente”.

As declarações de Gleisi foram divulgadas após a repercussão de críticas feitas pela deputada à promoção de Paludo, episódio que motivou a resposta pública de Dallagnol nas redes sociais.

Na última quarta-feira (8), Gleisi havia criticado duramente a ascensão de Paludo, apontando que a decisão representaria um “desserviço” ao Ministério Público. Segundo ela, a promoção, ainda que baseada em critérios de antiguidade, não deveria premiar integrantes ligados à operação Lava Jato. “A promoção do lavajatista Januário Paludo ao posto de subprocurador-geral da República é um péssimo sinal que o comando do Ministério Público envia à sociedade”, afirmou. Ela acrescentou que a atuação do grupo foi marcada por “farsa judicial anulada pelo STF por parcialidade e motivação política contra o presidente Lula”.

A deputada também criticou os métodos da operação, destacando impactos institucionais. “Os métodos da Lava Jato foram repudiados pela comunidade jurídica e a operação provocou um enorme prejuízo ao país e às instituições. Premiar um de seus mais salientes integrantes é um desserviço ao Ministério Público e à imagem pública da instituição”, escreveu.

Em resposta, Dallagnol publicou um vídeo nas redes sociais defendendo Paludo e atacando Gleisi. “Ele dedicou a vida a combater a corrupção, enquanto você dedicou sua vida ao partido responsável por praticar a corrupção”, disse.

Neste domingo, Gleisi reagiu de forma contundente, direcionando críticas diretas ao ex-procurador. “Fala sério, Dallagnol. Ficou nervosinho porque eu critiquei a promoção indecente do procurador, seu cúmplice na Lava Jato. Você é um deputado cassado, foi condenado por fraude, fraudou a Lei da Ficha Limpa para fugir dos 15 processos que corriam contra você no Conselho Nacional do Ministério Público pelos crimes que você cometeu”, afirmou. “Renunciou ao cargo de procurador para não ser condenado nesses processos, que o tornariam inelegível, porque você queria ser deputado. Burlou a lei. Logo o procurador arauto da moralidade”, declarou.

Gleisi também questionou a situação eleitoral do ex-procurador. “Você é ficha suja - e ainda por cima mau caráter, porque está mentindo para a população do Paraná que pode ser candidato a senador, quando está inelegível até 2031”, disse.

A parlamentar mencionou ainda investigações envolvendo a Lava Jato. “Você e seus cúmplices foram apanhados pela Polícia Federal num conluio para desviar R$ 2,5 bilhões da Petrobras para uma fundação privada que você controlaria. Está descrito ‘tim-tim por tim-tim’ na investigação da PF e na correção do Conselho Nacional de Justiça sobre os desmandos da 13ª Vara Federal de Curitiba. Isso não é corrupção?”, questionou.

Ao comparar sua trajetória com a de Dallagnol, Gleisi destacou decisões judiciais favoráveis que obteve. “Ao contrário de você, Dallagnol, eu nunca fugi da Justiça. Enfrentei com a verdade as farsas que a Lava Jato armou contra mim e fui absolvida por unanimidade no STF da acusação falsa na Ação Penal 1.003”, afirmou. Ela acrescentou: “E foi por unanimidade também que o STF rejeitou a denúncia que vocês armaram contra mim no caso da Odebrecht”.

A deputada também responsabilizou a operação por impactos econômicos e políticos. “São responsáveis pela destruição de 4 milhões de empregos no Brasil, numa farsa montada para impedir o presidente Lula de ser candidato. Mas a verdade prevaleceu”, disse.

Ao final, Gleisi voltou a mencionar o nome de Januário Paludo e episódios envolvendo o doleiro Dario Messer. “Ah! E se é para falar de currículo do amigo [Januário] Paludo, acrescenta aí o caso do Dario Messer, o rei dos doleiros, que vocês deixaram escapar quando eram procuradores do caso Banestado. É o mesmo doleiro que contou para a Polícia Federal que pagava mesada para o Paludo”, afirmou.

Encerrando a resposta, a deputada fez um alerta ao ex-procurador. “Toma vergonha e se explique. O que é de vocês está guardado. É só esperar”.