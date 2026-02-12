Governo Lula já contratou mais de 10,5 mil moradias para atingidos pelas enchentes no RS

247 - O governo federal já contratou 10.588 moradias destinadas a famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, número que ultrapassa em mais de quatro vezes a meta inicial estabelecida para a modalidade Compra Assistida do programa Minha Casa, Minha Vida Reconstrução. A iniciativa é coordenada pelo Ministério das Cidades e busca acelerar a recuperação habitacional no estado após a tragédia climática.

O investimento federal já soma R$ 2,1 bilhões apenas nessa modalidade. A meta inicial previa a contratação de 2,5 mil unidades habitacionais. Com a ampliação, o programa reforça a resposta pública à crise, permitindo que famílias com renda bruta mensal de até R$ 4,7 mil adquiram imóveis novos ou usados, no valor de até R$ 200 mil, em qualquer município gaúcho.

Para sustentar a reconstrução habitacional no estado, o governo destinou crédito extraordinário de R$ 3,5 bilhões. Além da Compra Assistida, estão previstas 9.350 novas moradias a serem construídas no Rio Grande do Sul. Desse total, 1.983 unidades já estão em obras dentro do Minha Casa, Minha Vida Reconstrução. Considerando todas as seleções do programa no território gaúcho, 6.431 unidades estão atualmente em construção em 23 municípios.

O ministro das Cidades, Jader Filho, destacou o alcance da iniciativa durante ato que celebrou o volume de contratações. “É um marco histórico, que mostra a força do povo gaúcho, mostra que hoje tudo isso simboliza um recomeço. Depois de tanta tragédia, depois de tudo aquilo que a gente viu, as cenas de devastação, ficamos muito emocionados e feliz de estar entregando chaves para aquelas famílias que sofreram tanto”, afirmou.

Entre os beneficiários está a vendedora Tânia Maria Escouto, de 57 anos, moradora de Canoas. Ela assinou o contrato da nova residência após ter perdido tudo durante as enchentes, quando precisou deixar a casa durante a madrugada apenas com a roupa do corpo. “Não acreditei no primeiro momento quando fui chamada. Todo o processo foi rápido, escolhi o apartamento, liberaram o crédito. Fiquei muito feliz porque recomeçar do zero é muito difícil. Sai de casa sem nada. É uma emoção muito grande. Esse Compra Assistida fez a diferença na vida de muitas pessoas”, relatou.

No campo das entregas, o Ministério das Cidades inaugurou no estado o primeiro empreendimento concluído desde a retomada do programa. O Residencial Morada das Lavandas, em Venâncio Aires, conta com 112 apartamentos e beneficia 448 pessoas. O conjunto foi entregue dentro das diretrizes do Novo Minha Casa, Minha Vida.

O empreendimento recebeu investimento total de R$ 17,2 milhões, por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), e dispõe de infraestrutura completa, incluindo redes de água e esgoto, iluminação pública, energia elétrica, pavimentação e drenagem. A localização também contempla acesso a creches, escolas, unidades de saúde e serviços de segurança.

Ao todo, o Minha Casa, Minha Vida já contabiliza 32.730 moradias contratadas ou autorizadas para contratação no Rio Grande do Sul, o que representa mais de R$ 5,8 bilhões em recursos do governo federal, além dos aportes realizados com recursos do FGTS.