Flávio Bolsonaro e Lula lideram lideram rejeição, aponta pesquisa Genial/Quaest

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem no topo do ranking de rejeição do eleitorado brasileiro na corrida presidencial de 2026. Ao mesmo tempo, segundo o jornal O Globo, ambos também figuram entre os nomes com maior potencial de voto, evidenciando um cenário de forte polarização. Os dados constam da pesquisa Genial/Quaest apresentada nesta quarta-feira (11), a segunda do ano eleitoral. O levantamento ouviu eleitores em todo o país e mediu tanto rejeição quanto potencial de voto entre os principais pré-candidatos.

Lula e Flávio Bolsonaro ultrapassam 50% de rejeição

Segundo os dados, 54% dos entrevistados afirmaram que conhecem Lula, mas não votariam nele. No caso de Flávio Bolsonaro, 55% disseram que rejeitam o senador do PL.

Apesar disso, Lula apresenta potencial de voto de 42%, percentual formado por eleitores que declararam que o conhecem e votariam nele. Flávio Bolsonaro registra 36% nesse mesmo indicador.

Independentes rejeitam os dois principais nomes no mesmo nível

O levantamento também mostrou que a rejeição é ainda mais alta entre eleitores que não se identificam nem como lulistas nem como bolsonaristas. Nesse grupo, classificado como independente, 64% afirmaram que não votariam em Lula, e o mesmo percentual disse rejeitar Flávio Bolsonaro. O resultado aponta dificuldades semelhantes para ambos os candidatos quando o foco é a conquista do eleitorado que busca uma alternativa fora dos polos tradicionais.

Entre outros nomes citados como possíveis candidatos ao Palácio do Planalto, o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), surge com 40% de rejeição. Outros governadores também aparecem com taxas próximas. Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, Ronaldo Caiado (PSD), de Goiás, e Eduardo Leite (PSD), do Rio Grande do Sul, apresentam índices semelhantes, em torno de 35%.

Potencial de voto indica disputa ainda aberta

A pesquisa aponta que Ratinho Júnior é, entre os governadores de oposição ao presidente Lula, o que reúne maior potencial de voto até o momento. Segundo o levantamento, 23% dos entrevistados afirmaram que conhecem e votariam no governador paranaense. O dado indica que, apesar da rejeição relevante, o nome de Ratinho Júnior aparece como o mais competitivo entre os governadores avaliados fora do campo lulista.

Metodologia e registro no TSE

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 eleitores entre os dias 5 e 9 de fevereiro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR-00249/2026.