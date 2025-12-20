Lula: 'não haverá possibilidade de a França, sozinha, não permitir o acordo entre UE e Mercosul'

247 - O presidente Lula (PT) disse neste sábado (20) que a França, sozinha, não conseguirá barrar o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia (UE). A proposta prevê a diminuição ou eliminação gradual de tarifas de importação e exportação, além de normas comuns para temas como comércio de bens industriais e agrícolas, investimentos e padrões regulatórios.

A assinatura do acordo estava prevista para este sábado, mas foi adiada para janeiro. Após reunião da cúpula do Mercosul em Foz do Iguaçu, no Paraná, Lula afirmou ter conversado com a presidente da Comissão Europeia, Úrsula Von Der Leyen. O presidente disse que a líder declarou estar pronta para assinar o tratado já no início de janeiro.

"Se ela estiver pronta para assinar e faltar só a França, segundo a Úrsula Von Der Leyen e o Antonio Costa, não haverá possibilidade de a França, sozinha, não permitir o acordo”, afirmou Lula a jornalistas.

O presidente também disse que o “acordo será firmado e eu espero que seja assinado no primeiro mês da presidência do Paraguai, pelo companheiro Santiago Pena".