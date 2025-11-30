Manuela d'Ávila ingressa no Psol e irá disputar o Senado em 2026

247 - O Psol oficializou, no sábado (29), a filiação da ex-deputada Manuela d’Ávila, que deve disputar uma vaga ao Senado pelo Rio Grande do Sul nas eleições de 2026, segundo a CNN Brasil. Manuela encerrou em 2023 uma trajetória de mais de duas décadas no PCdoB e agora inicia um novo ciclo no Psol, partido que, segundo ela, representa renovação e compromisso com mudanças profundas na sociedade.

Mudanças estruturais e posicionamento político

Em publicação nas redes sociais, Manuela afirmou ter encontrado no novo partido um projeto alinhado ao que defende. “Encontrei no Psol o compromisso profundo com mudanças estruturais e o brilho das novas gerações”, escreveu.

A ex-deputada ressaltou ainda sua motivação para continuar atuando na transformação das condições sociais do país. “Quero grandes transformações. Não me conformo que essa realidade de desigualdade seja o destino final da humanidade. Sinto que faço parte dessa corrente centenária que empurra a história rumo a um mundo mais justo. Por isso me decidi me filiar ao Psol”, declarou.

Em outro trecho, defendeu a união das forças progressistas diante do avanço da extrema direita: “A esquerda brasileira é diversa — e essa diversidade é uma força. O desafio é combiná-la com a unidade necessária diante do fascismo. A partir do Psol, estarei junto de todas e todos que enfrentam a ultra-direita e defendem o nosso povo e o nosso país”, afirmou.

Cenário eleitoral e pesquisas

Dados do instituto Real Time Big Data, divulgados em 25 de novembro, mostram Manuela entre os nomes mais competitivos na disputa para o Senado em 2026 no Rio Grande do Sul. Ela figura ao lado do governador Eduardo Leite (PSD) entre os favoritos para uma das duas vagas que estarão abertas no próximo pleito nacional. Ainda de acordo com a reportagem, o lançamento oficial da pré-candidatura de Manuela está marcado para 9 de dezembro, reforçando sua presença no cenário eleitoral gaúcho.

Trajetória e experiência pública

Jornalista e escritora, Manuela Pinto Vieira d’Ávila, de 44 anos, iniciou sua atuação política no movimento estudantil. Em 2004, aos 23 anos, tornou-se a vereadora mais jovem da história de Porto Alegre.

Foi eleita deputada federal em 2006 e reeleita em 2010. Em 2014, assumiu mandato como deputada estadual no Rio Grande do Sul. Em 2018, compôs a chapa presidencial ao lado de Fernando Haddad (PT) como candidata a vice-presidente. Manuela também disputou a Prefeitura de Porto Alegre em três ocasiões — 2008, 2012 e 2020.