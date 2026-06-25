Moro comete gafe e confunde parnanguaras com índios (vídeo)

247 - Ex-juiz declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o senador Sergio Moro (PL), pré-candidato ao governo do Paraná, confundiu parnanguaras, nome dado aos moradores de Paranaguá, com uma população indígena. O parlamentar respondia a um questionamento sobre a relação da cidade com o porto de Paranaguá. A informação foi publicada nesta quinta-feira (25) pela coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo.

Questionado por uma jornalista na última terça (23) sobre a relação dos parnanguaras com o porto, Moro respondeu tratando o tema como se envolvesse direitos indígenas. “Ora, tem que preservar os direitos da população indígena, mas preservar esses direitos não deve ser um empecilho ao crescimento econômico. O porto precisa ser ampliado, a gente precisa criar outros portos no Paraná”, disse Moro.

Vídeo com fala de Moro repercutiu nas redes

Um trecho do vídeo foi publicado no Instagram pela deputada estadual Ana Júlia Ribeiro (PT-PR). A fala ganhou repercussão por envolver Paranaguá, cidade localizada a cerca de 90 quilômetros de Curitiba e apontada como a mais antiga do Paraná.

O município tem 145 mil habitantes e abriga o porto de Paranaguá, o segundo maior do país. A pergunta feita ao senador tratava justamente da relação dos moradores locais com a atividade portuária, tema central para a economia da cidade.

Moro pede desculpas por erro verbal

Após a repercussão, Moro publicou outro vídeo em que pediu desculpas pela confusão. O senador afirmou que o episódio ocorreu em meio a uma agenda corrida e com muito barulho no ambiente. “Mil perdões por essa gafe, por esse erro verbal naquela ocasião”, declarou. Ele também disse que ouviu uma pergunta e respondeu outra. “Todo meu respeito à nossa cidade mãe, histórica do Paraná, Paranaguá”, afirmou Moro.

Adversário ironiza gafe do senador

A gafe também foi explorada por adversários políticos de Moro na disputa pelo governo estadual. O deputado estadual Requião Filho (PDT), que também pretende concorrer ao governo do Paraná, ironizou o episódio em vídeos publicados nas redes sociais. “O problema é que Sergio Moro está sempre preocupado com São Paulo e esquece de conhecer a história do estado que quer governar”, disse Requião Filho.



