Moro lidera disputa pelo governo do Paraná

247 - O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) aparece na liderança em todos os cenários avaliados para a eleição ao governo do Paraná, segundo levantamento recente do instituto Paraná Pesquisas. A sondagem mostra o parlamentar à frente dos principais adversários tanto nas simulações de primeiro turno quanto nos confrontos diretos de segundo turno, consolidando sua posição no cenário eleitoral estadual.

Os dados foram divulgados pelo Paraná Pesquisas entre os dias 18 e 22 de janeiro, período em que foram ouvidos eleitores em diferentes regiões do estado.

Cenários de primeiro turno

No primeiro cenário estimulado, Sergio Moro registra 41,6% das intenções de voto. Em segundo lugar aparece Álvaro Dias (sem partido), ex-governador e ex-senador, com 19,7%, seguido de perto pelo deputado estadual Requião Filho (PDT), que soma 19,5%. Na sequência estão Guto Silva (PSD), secretário estadual das Cidades, com 5,7%, e Luiz França (Missão), com 1,0%. Votos brancos, nulos ou nenhum candidato somam 6,9%, enquanto 5,5% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não opinar.

Em um segundo cenário testado, Moro mantém a liderança com 40,0%. Álvaro Dias aparece com 18,8%, Requião Filho com 18,6% e o deputado estadual Alexandre Curi (PSD) surge com 10,6%. Luiz França registra 0,9%. Brancos, nulos ou nenhum candidato representam 6,1%, e 4,9% não souberam responder.

No terceiro recorte, o senador lidera com 37,8%, seguido por Álvaro Dias e Rafael Greca, secretário do Desenvolvimento Sustentável do Paraná, ambos com 17,5%. Requião Filho aparece com 16,5% e Luiz França com 0,8%. Nesse cenário, 5,6% declararam voto branco, nulo ou nenhum, e 4,2% não opinaram.

Simulações de segundo turno

A pesquisa também avaliou confrontos diretos entre os principais nomes. Em um eventual segundo turno contra Álvaro Dias, Sergio Moro alcança 51,0% das intenções de voto, contra 37,3% do adversário. Brancos, nulos ou nenhum somam 7,6%, e 4,1% não souberam responder.

Em disputa com Alexandre Curi, a vantagem é ampliada: Moro marca 56,0%, enquanto o deputado estadual aparece com 28,2%. Nesse cenário, 9,5% indicaram voto branco ou nulo, e 6,4% não opinaram.

Quando testado contra Requião Filho, o senador registra 55,9%, frente a 33,4% do parlamentar do PDT. Já em um embate com Guto Silva, Moro chega a 61,5%, contra 20,7% do secretário estadual. Por fim, diante de Rafael Greca, o senador soma 52,0%, enquanto o adversário alcança 34,8%.

Disputa pelo Senado

O levantamento também avaliou a corrida para o Senado pelo Paraná, considerando que em 2026 estarão em jogo duas vagas. No primeiro cenário, Álvaro Dias lidera com 47,5%, seguido por Alexandre Curi, com 36,2%. A jornalista Cristina Graeml (União) aparece com 26%, à frente do deputado federal Filipe Barros (PL), que tem 23%. Jeffrey Chiquini (Novo) registra 9,8%, e Enio Verri (PT), diretor-geral brasileiro da Itaipu, soma 9,4%. Brancos e nulos chegam a 9,3%, e 6,2% não souberam responder.

Em um segundo cenário, sem Alexandre Curi, Álvaro Dias amplia a liderança e alcança 52,2%. Cristina Graeml aparece com 32,5%, seguida por Filipe Barros, com 31,6%. Jeffrey Chiquini marca 12,4%, e Enio Verri chega a 11,2%. Votos brancos ou nulos somam 11,3%, enquanto 6,3% não opinaram.

A pesquisa ouviu 1.300 eleitores em 54 municípios paranaenses. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, para mais ou para menos.