Partidos rejeitam candidatura de Moro ao governo do Paraná

247 - O senador Sergio Moro (União-PR) enfrenta um cenário político adverso na tentativa de viabilizar sua candidatura ao governo do Paraná nas próximas eleições. Atualmente filiado ao União Brasil, ele encontra dificuldades internas para se consolidar como o nome da legenda no estado e também não vislumbra um caminho simples em outras siglas do mesmo campo político, informa a Folha de São Paulo.

Um dos principais entraves está no PP, que integra federação com o União Brasil e, portanto, teria de avalizar uma eventual candidatura de Moro. Por lá, a resistência é significativa. A legenda trabalha com a estratégia de apoiar o nome indicado pelo atual governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), o que esvazia o espaço para uma postulação alternativa dentro da federação. Essa posição reduz as chances de Moro construir consenso entre os aliados formais do União Brasil.

Diante desse impasse, aliados do senador passaram a mencionar o Missão, partido recém-criado pelo Movimento Brasil Livre (MBL), como uma possível alternativa. Moro e o grupo mantêm um histórico de aproximação política e chegaram a discutir uma aliança em 2022. Naquele momento, porém, as conversas não avançaram após a desistência do ex-juiz parcial de concorrer à Presidência da República.

Mesmo no Missão, no entanto, o caminho não está livre. A sigla já anunciou um pré-candidato próprio ao Palácio Iguaçu: o advogado Luiz Felipe França, o que limita a possibilidade de acomodar o projeto eleitoral do senador sem conflitos internos.

Outra hipótese aventada nos bastidores é o retorno ao Podemos, partido pelo qual Moro se elegeu senador. Essa alternativa, contudo, também enfrenta resistência. Dirigentes da legenda ainda guardam ressentimento pela saída abrupta de Moro, que deixou o partido para se filiar ao União Brasil às vésperas da última eleição.

Com portas fechadas em diferentes frentes e sem um partido disposto, até o momento, a abraçar sua candidatura ao governo do Paraná, Sergio Moro vê seu projeto político enfrentar obstáculos relevantes no tabuleiro partidário do estado.