Ratinho Jr. declara apoio a Ronaldo Caiado na corrida presidencial

247 - O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), anunciou nesta segunda-feira (30) apoio ao nome do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), para a disputa presidencial, ressaltando a escolha do partido como uma aposta em gestão reconhecida nacionalmente. A declaração foi feita poucas horas antes da oficialização da candidatura dentro da legenda.

O PSD vinha enfrentando um processo interno de definição sobre quem representaria o partido nas eleições presidenciais. Ratinho Jr., que também era cotado como possível candidato, retirou seu nome da disputa na semana anterior para priorizar a conclusão de seu mandato no Paraná.

Em nota, Ratinho Jr. destacou os atributos do governador goiano e justificou seu apoio: “A definição do partido pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, reforça que a legenda apostou num homem aprovado como gestor, com trabalho reconhecido nacionalmente, sobretudo, em áreas vitais como educação e a segurança”.

O governador paranaense também enfatizou o perfil político de Caiado e seu compromisso com o desenvolvimento do país. “O seu entusiasmo em servir é fonte de inspiração para todos aqueles que acreditam num Brasil moderno, que ofereça oportunidade aos jovens e reconheça a força da iniciativa privada como fonte de crescimento”, afirmou.

A escolha do PSD ocorreu após semanas de articulação interna, envolvendo também outros nomes de peso da legenda. Além de Caiado, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), disputava a indicação do partido. Ratinho Jr., que inicialmente integrava esse grupo, optou por não seguir na corrida.

Na mesma manifestação, Ratinho também reconheceu a atuação de Eduardo Leite. “Ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o meu reconhecimento da sua grandeza e do seu espírito público. Eduardo, é sempre bom lembrar, reposicionou o Rio Grande do Sul no cenário nacional depois de equilibrar as contas do Estado”, declarou.

Por fim, o governador do Paraná avaliou que a definição do PSD amplia as opções no cenário político nacional. “Os brasileiros terão mais uma opção para virarmos a página de um país menos desigual, moderno e sem amarras burocráticas”, concluiu.