PSD e PL disputam Zema para vice de Caiado e Flávio

247 - O PSD e o PL intensificaram a disputa política para atrair o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) como candidato a vice-presidente nas eleições de 2026, seja em uma chapa com Ronaldo Caiado (União Brasil) ou ao lado de Flávio Bolsonaro (PL). A movimentação ocorre às vésperas do lançamento da pré-candidatura de Caiado, marcado para esta segunda-feira (30), em São Paulo, com a vaga de vice ainda em aberto, segundo Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo.

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, segue empenhado em convencer Zema a integrar a chapa de Caiado. A estratégia considera a importância eleitoral de Minas Gerais e aposta em eventual crescimento do governador goiano nas pesquisas para viabilizar a aliança.

Nos bastidores, Kassab avalia que a presença de Zema poderia fortalecer o projeto presidencial do PSD, ampliando sua competitividade nacional. Ainda assim, a definição sobre a composição da chapa segue em aberto.

Enquanto isso, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), que também chegou a ser cogitado como presidenciável, deve permanecer no cargo e atuar na coordenação política da disputa em seu estado.

Pesquisas indicam baixa intenção de voto

Os dados mais recentes mostram um cenário inicial desafiador para Caiado e Zema. Pesquisa BTG-Nexus registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07875/2026 aponta que ambos têm apenas 1% das intenções de voto espontâneas para a Presidência.

No mesmo levantamento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 32%, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) soma 26%. No cenário estimulado, Caiado e Zema chegam a 4%, contra 41% de Lula e 38% de Flávio Bolsonaro.

Minas Gerais é peça-chave na disputa

Com cerca de 16,5 milhões de eleitores, Minas Gerais ocupa posição estratégica no cenário eleitoral, sendo o terceiro maior colégio eleitoral do país. Essa relevância torna Zema um nome cobiçado por diferentes grupos políticos que buscam ampliar sua base de apoio.

A tentativa de atraí-lo para compor chapa reflete a importância do estado na construção de alianças e na definição do equilíbrio de forças na disputa presidencial.

PL também tenta

O PL também entrou na disputa pelo apoio de Zema. Na semana passada, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, afirmou que o ex-governador mineiro seria “um excelente vice” para a chapa liderada por Flávio Bolsonaro.

Diante desse cenário, Caiado pretende se apresentar como alternativa à polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro, que lideram as pesquisas de primeiro turno e aparecem em empate técnico nas simulações de segundo turno.