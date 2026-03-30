Pesquisa BTG/Nexus aponta vitória de Lula no primeiro turno e empate no segundo

247 - Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (30) indica empate entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tanto no primeiro quanto no segundo turno, em um cenário marcado por forte polarização e disputa acirrada entre os dois principais nomes para a eleição presidencial de 2026. O levantamento mostra equilíbrio nas intenções de voto e dificuldades para candidatos da 'chamada terceira' via avançarem. Os dados fazem parte de estudo realizado pela Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados em parceria com o BTG Pactual, que ouviu 2.006 eleitores entre 27 e 29 de março.

No primeiro turno, Lula aparece numericamente à frente em dois cenários testados. No mais provável, com Ronaldo Caiado como candidato do PSD, o presidente registra 41% das intenções de voto, contra 38% de Flávio Bolsonaro. Outros nomes ficam bem atrás, como Caiado e Romeu Zema, ambos com 4%, enquanto 8% declaram voto branco ou nulo e 3% estão indecisos.

Em um cenário alternativo, com Eduardo Leite na disputa, Lula e Flávio aparecem empatados com 39% no primeiro turno, reforçando o equilíbrio entre os dois principais polos eleitorais.

A igualdade também se repete na simulação de segundo turno. Segundo o levantamento, Lula e Flávio Bolsonaro têm 46% das intenções de voto cada, enquanto 7% afirmam que votariam em branco ou anulariam.

A pesquisa aponta ainda que a rejeição dos dois candidatos é semelhante: 49% dizem que não votariam em Lula de forma alguma, enquanto 48% afirmam o mesmo em relação a Flávio Bolsonaro. Já o potencial de voto também é próximo, com 50% dos eleitores admitindo votar em Lula e 48% em Flávio.

O estudo destaca o alto grau de polarização do eleitorado. Apenas 8% dos entrevistados se declaram simultaneamente contrários a Lula e ao bolsonarismo, indicando que a maioria tende a optar por um dos dois campos políticos.

O diretor de pesquisa da Nexus, André Jácomo, afirmou que o cenário dificulta o avanço de candidaturas alternativas. “A polarização do eleitorado brasileiro segue forte. Hoje, apenas 8% dos eleitores se dizem ao mesmo tempo antiLula e antiBolsonaro. Fica muito claro que a ampla maioria está disposta a escolher um dos dois candidatos. Isso já acontece em grande escala no 1º turno e chega a mais de 90% dos eleitores na simulação de 2º turno entre Lula e Flávio. Um sinal inequívoco da dificuldade que a chamada 3ª via tem para conquistar votos".

Entre os eleitores que não se identificam com nenhum dos polos — cerca de 23% do total — Lula aparece numericamente à frente no segundo turno, com 45% das intenções, contra 39% de Flávio Bolsonaro, enquanto 15% optariam por voto branco ou nulo.

O levantamento também captou percepções sobre a economia. Apenas 16% avaliam a situação econômica do país como boa ou ótima, enquanto 53% consideram ruim ou péssima. Apesar disso, há expectativa de melhora: 31% acreditam em avanço da economia nos próximos seis meses, enquanto 41% preveem piora.

Registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07875/2026, a pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.