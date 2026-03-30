Caiado é escolhido pelo PSD como pré-candidato ao Planalto

247 - O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), será anunciado nesta segunda-feira (30) como pré-candidato à Presidência da República pelo seu partido, em decisão que será oficializada pelo presidente da legenda, Gilberto Kassab, em São Paulo. A escolha consolida o nome de Caiado após disputa interna na sigla.

A definição foi confirmada por Kassab ao Brasil 247 e encerra um processo de avaliação interna que também considerou outros nomes, como o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Este último chegou a despontar como favorito, mas recuou da disputa na semana passada, citando preocupações com seu futuro político estadual.

A cúpula do PSD avalia que Caiado se destacou no cenário nacional e demonstrou maior disposição para a disputa eleitoral neste momento. Internamente, a leitura é que o governador goiano já ocupava a segunda posição na preferência do partido e se consolidou após a saída de Ratinho Júnior da corrida presidencial.

Nos bastidores, houve pressão de setores de centro fora do PSD para que Eduardo Leite fosse escolhido. Economistas e ex-presidentes do Banco Central, como Armínio Fraga e Pérsio Arida, defenderam publicamente o nome do governador gaúcho. Ainda assim, a direção partidária manteve a avaliação de que Caiado reúne melhores condições políticas, com desempenho superior nas pesquisas e posicionamento mais firme.

Caiado também anunciou que deixará o governo de Goiás nesta terça-feira (31), transferindo o comando do estado ao vice-governador Daniel Vilela (MDB). O cenário local é considerado favorável ao grupo político do governador: Vilela lidera as pesquisas para o governo estadual, enquanto a primeira-dama, Gracinha Caiado, aparece como favorita para uma vaga no Senado.

No estado, o PSD deverá enfrentar a concorrência do PL, que deve lançar o senador Wilder Morais como candidato ao governo. Apesar das divergências locais e de uma relação oscilante com o bolsonarismo, Caiado mantém interlocução com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que também é pré-candidato à Presidência. Em entrevista recente à CNN, Flávio afirmou que o PSD deveria optar por Caiado como candidato.

Já Eduardo Leite, que cogitou disputar a Presidência, afirmou que permanecerá no governo do Rio Grande do Sul até o fim do mandato, descartando concorrer a outros cargos, inclusive o de vice. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o governador reforçou que não pretende participar de outra disputa eleitoral neste momento.