Paraná Pesquisas: Lula vence no 1º turno e empata no 2º

247 - A pesquisa do instituto Paraná Pesquisas indica empate entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no primeiro e no segundo turnos da disputa presidencial de 2026, apontando um cenário de forte equilíbrio na corrida eleitoral. O levantamento foi divulgado pelo próprio instituto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-00873/2026, conforme dados do relatório oficial .

Empate técnico no primeiro turno

No cenário estimulado principal, Lula aparece com 41,3% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro soma 37,8%. A diferença está dentro da margem de erro da pesquisa, configurando empate técnico entre os dois principais candidatos .

Outros nomes aparecem com percentuais menores, como Ronaldo Caiado (3,6%) e Romeu Zema (3,0%), além de candidaturas com menos de 2%. Brancos, nulos e indecisos somam 12% no total.

Disputa equilibrada no segundo turno

No cenário de segundo turno, a pesquisa também aponta equilíbrio. Flávio Bolsonaro registra 45,2% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 44,1% .

Assim como no primeiro turno, a diferença entre os dois está dentro da margem de erro, caracterizando novamente empate técnico. Indecisos representam 6,2% e votos em branco ou nulos somam 4,5%.

Metodologia e margem de erro

O levantamento foi realizado entre os dias 25 e 28 de março de 2026, com 2.080 eleitores em 158 municípios distribuídos pelos 26 estados e o Distrito Federal. A pesquisa apresenta grau de confiança de 95% e margem de erro de 2,2 pontos percentuais para os resultados gerais, segundo o instituto.