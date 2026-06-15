Zema é desconvidado de evento do Novo em meio à crise com Flávio Bolsonaro

247 - O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo), foi desconvidado de um encontro partidário do Novo em Santa Catarina, marcado para o início de julho. A informação foi confirmada pela assessoria da legenda no estado, segundo o Metrópoles.

De acordo com o diretório catarinense, a decisão foi tomada após uma articulação interna envolvendo mandatários e os principais pré-candidatos da sigla. O episódio ocorre em meio ao agravamento das divergências entre Zema e integrantes do campo bolsonarista, especialmente após declarações do ex-governador sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Em Santa Catarina, Novo e Partido Liberal mantêm uma aliança política. No estado, o ex-vice-prefeito de Joinville, Adriano Silva, é apontado como pré-candidato ao governo catarinense, enquanto o governador Jorginho Mello (PL) é citado para comandar a chapa.

Críticas a Flávio Bolsonaro

O desgaste entre Zema e aliados de Jair Bolsonaro aumentou após comentários do mineiro sobre a relação de Flávio Bolsonaro com o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Durante entrevista ao canal Brasil Paralelo, na sexta-feira (12), Zema afirmou que "quem anda com bandido merece ser visto com cautela".

A declaração provocou reação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que classificou a postura do ex-governador como "vagabunda" e defendeu o rompimento da aliança entre PL e Novo.

As críticas feitas por Zema ocorreram após a divulgação de conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro sobre o financiamento do filme "Dark Horse", produção que retrata a trajetória de Jair Bolsonaro.