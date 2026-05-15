“Anvisa agiu de forma correta e extremamente responsável”, diz Padilha sobre caso Ypê

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) agiu de forma “correta” e “extremamente responsável” ao manter restrições aos produtos da Ypê, afirmou nesta sexta-feira (15) o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A declaração foi dada após a Diretoria Colegiada da Anvisa decidir preservar a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso de parte dos produtos da empresa, retirando apenas a exigência imediata de recolhimento. As informações são da CNN Brasil.

Segundo Padilha, a decisão da agência sanitária foi adequada diante da identificação de bactérias em produtos da fabricante. “A Anvisa tomou uma decisão correta que foi, a partir da detecção dessas bactérias, [...] determinou a suspensão da circulação desses produtos. A Anvisa está sendo extremamente responsável na decisão que ela tomou hoje”, afirmou.

Análise de recurso

A Diretoria Colegiada da Anvisa analisou, nesta sexta-feira (15), um recurso apresentado pela empresa contra as medidas impostas anteriormente. A maioria dos diretores votou pela manutenção da suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso dos produtos atingidos, mas sem obrigatoriedade imediata de recolhimento.

O diretor-presidente da agência, Leandro Safatle, votou pela manutenção parcial das medidas, excluindo o recolhimento obrigatório. O mesmo entendimento foi seguido pelos diretores Daniela Marreco e Daniel Pereira. Já o diretor Thiago Campos votou pela manutenção integral das restrições, incluindo o recolhimento dos produtos. O quinto integrante da diretoria não participou da sessão.

Entenda o caso

A Anvisa determinou, na quinta-feira (7), a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e venda de produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquidos e desinfetantes produzidos pela Ypê na unidade de Amparo, no interior de São Paulo.

A medida atinge exclusivamente lotes com numeração final 1. Também foi determinado, inicialmente, o recolhimento dos produtos. A decisão ocorreu após inspeção realizada entre 27 e 30 de abril por equipes da Anvisa, do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e da Vigilância Sanitária Municipal de Amparo.

Segundo a agência, foram identificadas 76 irregularidades e mais de 100 lotes comprometidos, além de falhas relacionadas às Boas Práticas de Fabricação e de risco elevado de contaminação microbiológica. A fiscalização considerou denúncias apresentadas pela Unilever em outubro de 2025 e março de 2026, além do histórico da fábrica, que já havia recolhido produtos contaminados pela bactéria Pseudomonas aeruginosa em novembro do ano passado.

Na terça-feira (12), a Anvisa decidiu manter a suspensão da fabricação, comercialização e uso dos lotes, mas suspendeu temporariamente a exigência de recall imediato. A agência condicionou eventual recolhimento à apresentação de um plano de mitigação de riscos pela empresa. As autoridades sanitárias continuam orientando os consumidores a interromper imediatamente o uso dos produtos listados.

Posição da Ypê

“A determinação da Anvisa de 15 de maio estabeleceu que os produtos lava-roupas líquidos, lava-louças líquidos e desinfetantes com lote final 1, elencados na Resolução 1.834/2026, não precisariam mais ser recolhidos neste momento. A orientação é que eles permaneçam guardados até a emissão de novos laudos de laboratórios independentes.

Porém, em alinhamento com a Anvisa e devido ao foco na satisfação dos nossos consumidores, a Ypê seguirá atendendo, em seus canais oficiais, todos aqueles que ainda preferirem efetuar a troca ou obter o ressarcimento pelos produtos adquiridos.

A empresa reitera que, de acordo com os controles e análises internas realizados pela Ypê, os produtos são seguros para o consumidor. Ainda assim, a companhia propôs à Anvisa apresentar testes realizados por laboratórios independentes autorizados pela agência, de todos os lotes já colocados no mercado, para garantir a segurança deles e sua consequente liberação para uso o mais rápido possível.

A Ypê segue executando, em ritmo acelerado, o investimento de R$ 130 milhões com foco em se adequar aos requisitos acordados em colaboração com a Anvisa. A empresa reitera seu compromisso inegociável com a transparência e a saúde de seus consumidores.”