Anvisa libera parte dos produtos da Ypê

247 - A Anvisa liberou parte dos produtos da Ypê que estavam sob suspensão, mas manteve a proibição para lotes antigos de lava-louças, desinfetantes e lava-roupas líquidos identificados durante a investigação. A decisão, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (22), altera medidas anunciadas anteriormente e restringe o veto a produtos específicos.

A mudança foi formalizada por meio de quatro resoluções da agência reguladora. Três delas revogam trechos da decisão publicada em 15 de junho, enquanto uma nova norma define quais itens permanecem proibidos para comercialização, distribuição e uso.

Segundo a Anvisa, os produtos fabricados em 2026 que tiveram resultados considerados satisfatórios em análises laboratoriais foram liberados. A suspensão, portanto, deixou de atingir de forma ampla os itens da marca e passou a valer apenas para lotes determinados.

Quais produtos da Ypê continuam suspensos

De acordo com a nova decisão, seguem proibidos os lava-louças Ypê e os desinfetantes Bak e Pinho Ypê com lotes terminados em “1” e fabricados até 31 de dezembro de 2025.

No caso dos lava-roupas líquidos Tixan Ypê, a restrição continua válida para os lotes terminados em “1” produzidos até 31 de março de 2026.

A medida também prevê recolhimento voluntário dos lava-roupas líquidos Tixan Ypê incluídos na decisão da agência.

Com isso, continuam sujeitos à suspensão de comercialização, distribuição e uso:

Lava-louças Ypê com lotes terminados em “1” fabricados até 31 de dezembro de 2025.

Desinfetantes Bak e Pinho Ypê com lotes terminados em “1” fabricados até 31 de dezembro de 2025.

Lava-roupas líquidos Tixan Ypê com lotes terminados em “1” fabricados até 31 de março de 2026.

O que levou a Anvisa a rever a suspensão

A suspensão original foi determinada após uma inspeção conjunta realizada pela Anvisa, pelo estado de São Paulo e pelo município de Amparo, no interior paulista, onde fica a fábrica da Química Amparo, empresa responsável pela marca Ypê.

A revisão ocorreu após a análise de documentos enviados pela fabricante e de novos laudos referentes aos produtos. Conforme as resoluções publicadas nesta segunda-feira, os testes apresentaram resultados satisfatórios para lava-louças e desinfetantes fabricados entre janeiro e fevereiro de 2026.

Por esse motivo, a agência limitou a restrição desses produtos aos lotes fabricados até o fim de 2025. Já no caso dos lava-roupas líquidos Tixan Ypê, a manutenção da suspensão até março de 2026 está relacionada às ações previstas em um plano de gerenciamento e mitigação de risco apresentado pela empresa à Anvisa.

O que muda para os consumidores

Com a nova decisão da Anvisa, produtos da Ypê fabricados em 2026 deixam de ser afetados pela suspensão, desde que não estejam entre os lotes especificamente proibidos. Esses itens podem continuar sendo comercializados normalmente.

A orientação aos consumidores é verificar o número do lote impresso na embalagem. Os produtos abrangidos pela restrição seguem proibidos para venda e uso até que a Anvisa publique uma nova manifestação sobre o caso.