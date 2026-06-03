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      Anvisa proíbe lote de água Crystal por contaminação

      Lote de água Crystal sem gás foi recolhido após identificação de bactéria em amostra analisada no Distrito Federal

      Anvisa proíbe lote de água Crystal por contaminação (Foto: Gerada por IA/DALL-E)
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      247 - Um lote de água Crystal sem gás foi recolhido voluntariamente pela Mineração Bom Jesus após a identificação da bactéria Pseudomonas aeruginosa em uma amostra do produto, segundo comunicado divulgado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta quarta-feira (3). 

      O lote afetado é o LZ1 VAL200127 3 P 200126, da Água Mineral Natural sem Gás da marca Crystal, fabricado em 20 de janeiro de 2026 e com validade até 20 de janeiro de 2027. De acordo com a empresa, 374,4 mil garrafas de 500 ml fazem parte do lote que teve a comercialização interrompida.

      Segundo as informações repassadas à Anvisa, as unidades foram distribuídas em quatro regiões. O Distrito Federal recebeu 230.443 garrafas, enquanto municípios vizinhos de Goiás receberam 66.768 unidades. Outras 1.439 garrafas foram enviadas ao Tocantins e 75.750 ao interior de São Paulo.

      A contaminação foi detectada pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen-DF), durante análise de uma amostra coletada em uma fiscalização de rotina realizada pela Vigilância Sanitária do Distrito Federal (Divisa-DF).

      Após a primeira identificação da bactéria Pseudomonas aeruginosa, foi feito um teste de contraprova, que confirmou a presença do micro-organismo na amostra analisada. Com o resultado, a Divisa-DF determinou a interdição local do produto e comunicou o caso à Anvisa.

      A Mineração Bom Jesus informou à agência reguladora que iniciou o recolhimento imediato das garrafas nas distribuidoras. Segundo a empresa, cerca de 99,2% das unidades do lote afetado já haviam sido retiradas das prateleiras até a divulgação do comunicado.

      Até o momento, não há registro de reclamações feitas por consumidores relacionadas ao lote da água Crystal. A orientação informada no comunicado é que pessoas que tenham garrafas do lote LZ1 VAL200127 3 P 200126 em casa não consumam o produto e aguardem novas orientações públicas da empresa.

      A medida ocorre de forma preventiva após a confirmação laboratorial da contaminação, com o objetivo de impedir que unidades do lote afetado permaneçam disponíveis para venda ou consumo.

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