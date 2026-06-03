Anvisa proíbe lote de água Crystal por contaminação

247 - Um lote de água Crystal sem gás foi recolhido voluntariamente pela Mineração Bom Jesus após a identificação da bactéria Pseudomonas aeruginosa em uma amostra do produto, segundo comunicado divulgado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta quarta-feira (3).

O lote afetado é o LZ1 VAL200127 3 P 200126, da Água Mineral Natural sem Gás da marca Crystal, fabricado em 20 de janeiro de 2026 e com validade até 20 de janeiro de 2027. De acordo com a empresa, 374,4 mil garrafas de 500 ml fazem parte do lote que teve a comercialização interrompida.

Segundo as informações repassadas à Anvisa, as unidades foram distribuídas em quatro regiões. O Distrito Federal recebeu 230.443 garrafas, enquanto municípios vizinhos de Goiás receberam 66.768 unidades. Outras 1.439 garrafas foram enviadas ao Tocantins e 75.750 ao interior de São Paulo.

A contaminação foi detectada pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen-DF), durante análise de uma amostra coletada em uma fiscalização de rotina realizada pela Vigilância Sanitária do Distrito Federal (Divisa-DF).

Após a primeira identificação da bactéria Pseudomonas aeruginosa, foi feito um teste de contraprova, que confirmou a presença do micro-organismo na amostra analisada. Com o resultado, a Divisa-DF determinou a interdição local do produto e comunicou o caso à Anvisa.

A Mineração Bom Jesus informou à agência reguladora que iniciou o recolhimento imediato das garrafas nas distribuidoras. Segundo a empresa, cerca de 99,2% das unidades do lote afetado já haviam sido retiradas das prateleiras até a divulgação do comunicado.

Até o momento, não há registro de reclamações feitas por consumidores relacionadas ao lote da água Crystal. A orientação informada no comunicado é que pessoas que tenham garrafas do lote LZ1 VAL200127 3 P 200126 em casa não consumam o produto e aguardem novas orientações públicas da empresa.

A medida ocorre de forma preventiva após a confirmação laboratorial da contaminação, com o objetivo de impedir que unidades do lote afetado permaneçam disponíveis para venda ou consumo.