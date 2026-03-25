Bolsonaro pode levar até seis meses para recuperação completa, diz médico

247 - Jair Bolsonaro (PL) pode precisar de um período que varia entre seis semanas e seis meses para se recuperar completamente após o quadro de broncopneumonia que motivou sua internação em Brasília. A estimativa foi apresentada nesta quarta-feira (25) pelo médico Brasil Caiado, durante coletiva de imprensa no Hospital DF Star, onde o ex-presidente está internado desde o dia 13 de março.

🗣🩺🇧🇷 Bolsonaro pode levar até 6 meses para se recuperar, diz médico



🎤 O médico Brasil Caiado disse nesta quarta-feira (25) que o ex-presidente @jairbolsonaro pode levar até seis meses para se recuperar plenamente.



🔍 Em coletiva no hospital DF Star, em Brasília, Caiado,… pic.twitter.com/xcxPOJh8AX March 25, 2026

As informações foram divulgadas pela equipe médica que acompanha o caso no DF Star. Segundo Caiado, a evolução clínica de Bolsonaro tem sido considerada positiva, com exames recentes indicando estabilidade no quadro geral e sinais de melhora progressiva.

De acordo com o médico, há expectativa de alta hospitalar até a próxima sexta-feira (27), caso o quadro continue evoluindo conforme o previsto. Ele explicou que o tempo de internação está dentro do padrão esperado para casos semelhantes e destacou que ainda há uma lesão residual no pulmão esquerdo, considerada compatível com a evolução da doença. “Como o antibiótico termina amanhã, estamos com previsão para alta na sexta-feira. O raio-X de ontem à noite nos deixou muito tranquilos. No início da internação, já havíamos estimado um período de mais ou menos 14 dias, pela nossa experiência em quadros semelhantes. Há ainda uma lesão residual no pulmão esquerdo, mas isso já era esperado”, afirmou.

O médico também relatou melhora no estado geral do ex-presidente, incluindo a diminuição de sintomas como episódios de soluço. Segundo ele, Bolsonaro demonstrou abatimento no início do tratamento, diante da gravidade do quadro, mas apresentou recuperação gradual ao longo dos dias. “No início da internação, ele percebeu a gravidade do problema, ficou bastante abatido. Com a melhora, ele foi voltando (a ficar melhor). Recebeu com satisfação (a notícia de que vai para casa)”, disse.

Na terça-feira (24), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que Bolsonaro — preso por tentativa de golpe de Estado — cumpra a pena em regime domiciliar por 90 dias. A decisão ocorre no contexto da internação hospitalar e do estado de saúde do ex-presidente.

Ainda segundo a equipe médica, a residência de Bolsonaro, localizada em um condomínio em Brasília, está passando por adaptações para garantir melhores condições durante o período de recuperação. “O ambiente domiciliar está em preparação pela família. Já foi providenciada uma cama diferenciada por conta do refluxo. O ambiente residencial é sempre melhor, agora a decisão judicial não compete a nós”, explicou Caiado.