Brasil e Índia ampliam diálogo para parcerias em medicamentos e saúde digital

247 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, cumpriu na quarta-feira (18) uma agenda oficial na Índia voltada ao fortalecimento da cooperação bilateral em áreas estratégicas para o Sistema Único de Saúde (SUS). A missão busca avançar em parcerias relacionadas à produção de medicamentos e vacinas, desenvolvimento tecnológico, inovação em saúde e iniciativas regulatórias com potencial impacto na ampliação do acesso da população a tratamentos.

As informações foram divulgadas pelo Ministério da Saúde, que destacou que Padilha se reuniu, em Nova Déli, com as principais autoridades sanitárias do governo indiano, incluindo o ministro da Saúde e Bem-Estar da Família, Jagat Prakash Nadda, e o ministro de Medicina Tradicional, Prataprao Jadhav.

Durante os encontros, Padilha ressaltou o papel estratégico dos dois países na cooperação internacional voltada ao fortalecimento dos sistemas públicos de saúde. “Brasil e Índia têm sistemas públicos robustos, forte capacidade científica e papel estratégico no Sul Global. Nossa cooperação em saúde pode ampliar o acesso da população a medicamentos, fortalecer a produção local e impulsionar a inovação”, afirmou o ministro brasileiro.

Produção de medicamentos e tecnologias em saúde

Na reunião com Jagat Prakash Nadda, o governo brasileiro colocou em pauta o fortalecimento de parcerias voltadas à produção de medicamentos e tecnologias de saúde. Segundo o Ministério da Saúde, o encontro discutiu possibilidades de cooperação entre instituições públicas e empresas dos dois países.

O debate incluiu, entre os principais temas, medicamentos oncológicos e produtos destinados ao enfrentamento de doenças tropicais, áreas consideradas estratégicas para ampliar a capacidade produtiva nacional e garantir acesso mais amplo a tratamentos de alta complexidade.

Cooperação Sul-Sul e agenda do G20

Outro ponto central do encontro foi a articulação internacional em torno da Coalizão Global de Produção Local e Regional, Inovação e Acesso Equitativo, iniciativa lançada durante a presidência brasileira do G20.

Padilha convidou formalmente o governo indiano para participar, no Brasil, do lançamento de projetos ligados à coalizão, que busca fortalecer a cooperação entre países do Sul Global em áreas como medicamentos, vacinas e tecnologias em saúde.

“Queremos que Índia e Brasil estejam na linha de frente de uma nova agenda internacional de saúde baseada em produção local, inovação e cooperação solidária”, declarou o ministro.

Saúde digital e inteligência artificial no SUS

As reuniões também abordaram o avanço da saúde digital como instrumento para modernização de sistemas públicos. Brasil e Índia discutiram desafios e oportunidades no uso de tecnologias digitais e de inteligência artificial aplicadas à gestão e organização de serviços de saúde.

De acordo com Padilha, a troca de experiências e o intercâmbio técnico nessa área podem acelerar a modernização do SUS, ampliar o acesso da população e elevar a qualidade do atendimento em todo o país.

Biblioteca digital e medicina tradicional

Na reunião com o ministro Prataprao Jadhav, responsável pela área de medicina tradicional no governo indiano, o diálogo foi direcionado à cooperação internacional no campo das práticas integrativas.

Entre os temas debatidos, esteve a implementação de uma biblioteca digital de medicina tradicional, reunindo evidências científicas, protocolos, estudos clínicos, registros históricos e boas práticas relacionadas às Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), que incluem práticas baseadas em conhecimentos tradicionais.

A missão oficial do ministro Alexandre Padilha reforça o esforço do Brasil para ampliar parcerias estratégicas com a Índia em áreas consideradas essenciais para o fortalecimento do SUS, com foco em produção local, inovação tecnológica e cooperação internacional em saúde.